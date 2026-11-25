“Negli ultimi mesi, insieme al mio team, abbiamo tentato di tutto per curare il mio infortunio senza ricorrere a un intervento chirurgico”. Comincia così il messaggio pubblicato sui propri canali social da Jannik Sinner, che oggi si è sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio destro a Turku, in Finlandia. “Dopo alcuni progressi iniziali molto incoraggianti, purtroppo il ginocchio non ha risposto come tutti speravamo; per questo motivo, oggi mi sono sottoposto a un piccolo intervento per migliorare le condizioni della mia bandelletta ileotibiale”, le parole dell’azzurro, destinato a rimanere fermo per circa 3 mesi

Sinner, fermo dal mese di luglio, dopo il trionfo a Wimbledon ha optato per una terapia conservativa. Le cure, però, non hanno risolto il problema: alla fine, l’intervento si è reso necessario dopo una serie di consulti e valutazioni. Sinner, che nel frattempo ha perso il primo posto nel ranking Atp, ora inizia il cammino verso il ritorno in campo. L’azzurro salterà la prima fase della stagione 2027. In particolare, dovrà rinunciare agli Australian Open – primo Slam dell’anno – e con ogni probabilità dovrà saltare anche la stagione sul cemento americano. L’altoatesino punta ad essere pronto per la primavera europea e per i tornei sulla terra battuta, con la prospettiva di arrivare in condizione al Roland Garros, lo Slam parigino in programma a maggio.