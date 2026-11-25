Sinner: “Mi manca giocare e presto inizierò il percorso di recupero. Grazie del sostegno”
Il campione azzurro tornato a casa dopo l’operazione al ginocchio. Il ritorno nel 2027
“Negli ultimi mesi, insieme al mio team, abbiamo tentato di tutto per curare il mio infortunio senza ricorrere a un intervento chirurgico”. Comincia così il messaggio pubblicato sui propri canali social da Jannik Sinner, che oggi si è sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio destro a Turku, in Finlandia. “Dopo alcuni progressi iniziali molto incoraggianti, purtroppo il ginocchio non ha risposto come tutti speravamo; per questo motivo, oggi mi sono sottoposto a un piccolo intervento per migliorare le condizioni della mia bandelletta ileotibiale”, le parole dell’azzurro, destinato a rimanere fermo per circa 3 mesi
“Mi manca molto stare in campo e ora inizierò il percorso di recupero insieme al mio team. Grazie per tutto il vostro sostegno. A presto! Jannik”, ha concluso nel messaggio.
L’intervento al ginocchio e il rientro: il calendario di Jannik
Nel comunicato del suo entourage si spiega che “Sinner si è sottoposto con successo a un piccolo intervento chirurgico per migliorare le condizioni della sua bandelletta ileotibiale. L’operazione è stata eseguita dal chirurgo ortopedico professor Lasse Lempainen. L’atleta italiano inizierà ora il suo percorso di recupero insieme al proprio staff medico”.
Sinner, fermo dal mese di luglio, dopo il trionfo a Wimbledon ha optato per una terapia conservativa. Le cure, però, non hanno risolto il problema: alla fine, l’intervento si è reso necessario dopo una serie di consulti e valutazioni. Sinner, che nel frattempo ha perso il primo posto nel ranking Atp, ora inizia il cammino verso il ritorno in campo. L’azzurro salterà la prima fase della stagione 2027. In particolare, dovrà rinunciare agli Australian Open – primo Slam dell’anno – e con ogni probabilità dovrà saltare anche la stagione sul cemento americano. L’altoatesino punta ad essere pronto per la primavera europea e per i tornei sulla terra battuta, con la prospettiva di arrivare in condizione al Roland Garros, lo Slam parigino in programma a maggio.
(Fonte Adnkronos)
Foto FITP Tennis/Facebook (da FITP Tennis/Facebook)
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