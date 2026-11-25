Ladispoli, 24 novembre 2026 – Quattro giorni di modifiche alla circolazione ferroviaria per i pendolari del litorale romano. Da giovedì 26 a domenica 29 novembre, alcuni treni della linea FL5 Roma-Civitavecchia subiranno cancellazioni e variazioni di orario a causa dei lavori programmati lungo la tratta ferroviaria tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto. Gli interventi avranno ripercussioni anche sui collegamenti utilizzati quotidianamente da lavoratori e studenti per raggiungere la Capitale.