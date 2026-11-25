MOBILITA'
Treni Roma-Ladispoli-Civitavecchia, cancellazioni e cambi di orario dal 26 al 29 novembre: cosa sapere
I lavori ferroviari tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto avranno ripercussioni anche sui collegamenti con il litorale nord della Capitale
Ladispoli, 24 novembre 2026 – Quattro giorni di modifiche alla circolazione ferroviaria per i pendolari del litorale romano. Da giovedì 26 a domenica 29 novembre, alcuni treni della linea FL5 Roma-Civitavecchia subiranno cancellazioni e variazioni di orario a causa dei lavori programmati lungo la tratta ferroviaria tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto. Gli interventi avranno ripercussioni anche sui collegamenti utilizzati quotidianamente da lavoratori e studenti per raggiungere la Capitale.
Treni FL5, quali corse saranno cancellate
Come confermato dall’avviso ufficiale pubblicato da Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana, le modifiche interesseranno i collegamenti lungo la direttrice Roma Termini – Roma Tuscolana – Roma Ostiense – Ladispoli-Cerveteri – Civitavecchia.
Tra le cancellazioni previste dal 26 al 29 novembre figurano:
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Regionale 12567, in partenza da Ladispoli-Cerveteri alle 7:20 e diretto a Ponte Galeria;
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Regionale 12566, in partenza da Ponte Galeria alle 8:07 e diretto a Ladispoli-Cerveteri, con arrivo previsto alle 8:35.
Non si tratta, dunque, di una sospensione dell’intera linea FL5, ma di modifiche riguardanti singoli collegamenti.
Autobus sostitutivi: cosa cambia per i pendolari
Per consentire lo svolgimento dei lavori, saranno attivati autobus sostitutivi sulle tratte Roma Termini-Fiumicino Aeroporto, Roma Tiburtina-Fiumicino Aeroporto e Roma Ostiense-Fiumicino Aeroporto.
Nello specifico avviso relativo ai lavori tra Ostiense e Fiumicino, tuttavia, non è indicato un servizio sostitutivo dedicato alla linea Roma-Civitavecchia.
A queste modifiche si aggiungono quelle previste per il 25 e il 26 novembre, legate a un distinto intervento di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Civitavecchia, per il quale sono invece previste anche corse sostitutive in autobus.
Treni Roma-Ladispoli-Civitavecchia, dove consultare gli orari aggiornati
Trenitalia comunica che i propri canali di vendita sono già aggiornati con le variazioni previste. I pendolari sono pertanto invitati a verificare gli orari e l’effettiva disponibilità delle corse prima di recarsi in stazione, consultando il sito ufficiale o l’applicazione di Trenitalia.
L’elenco delle modifiche alla circolazione è disponibile nell’avviso ufficiale di Rete Ferroviaria Italiana.