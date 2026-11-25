La scena su CZ divide The Altruists: Constance Waing accusa Netflix di aver rappresentato in modo razzista Changpeng Zhao, noto come CZ e fondatore di Binance. L’ex chief operating officer di FTX ha detto: «È molto razzista», riferendosi a una sequenza della serie drammatica.

Nel quarto episodio, i personaggi ispirati a Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison entrano da una porta posteriore per incontrare Zhao. Secondo la lettura di Waing, la scena presenta CZ come una figura della mafia asiatica che cerca di coinvolgere “due persone innocenti” in una situazione compromettente.

Le critiche alla rappresentazione

La sceneggiatura mostra inoltre il personaggio ispirato a Zhao mentre esorta i due a concedere ad Alameda Research l’accesso anticipato agli ordini dei clienti di FTX, così da consentire operazioni speculative prima degli altri utenti.

Changpeng Zhao ha definito la scena “insensata” e si è interrogato sull’effetto che potrebbe avere sull’opinione pubblica. Anche Vitalik Buterin, cofondatore di Ethereum, ha criticato l’accento e alcuni elementi interpretativi, giudicati esagerati, sollevando dubbi sull’eventuale carattere razzista della rappresentazione.

Il creatore della serie, Graham Moore, ha spiegato in un saggio successivo che la sequenza nasce da licenze narrative. Ha anche precisato che non esistono prove di pressioni espresse da Zhao su FTX per operazioni di front-running.

Il racconto di Waing sul collasso di FTX

Waing ha raccontato di aver visto la serie con ex colleghi di FTX e Alameda e ha definito “completamente inventate” diverse sequenze, comprese quelle sulle feste in ufficio, sui rapporti tra dirigenti e sulla sua reazione ai problemi precedenti al tracollo dell’ex piattaforma.

Secondo il suo racconto, diversi dipendenti avevano lasciato tutti i propri fondi su FTX prima del fallimento. In almeno un caso, un collega a Hong Kong non riuscì a pagarsi il viaggio di ritorno e dovette ricevere aiuto da un altro dipendente.

Dopo il collasso, Waing rimase alle Bahamas sperando di ottenere spiegazioni da Bankman-Fried. Nell’ultimo colloquio prima dell’estradizione negli Stati Uniti, ha riferito di aver ricevuto una sola frase: «Mi dispiace, ho sbagliato».

Sam Bankman-Fried è stato riconosciuto colpevole di più capi d’accusa per frode e cospirazione e, nel marzo 2024, condannato a 25 anni di carcere. Caroline Ellison ha patteggiato e collaborato con l’accusa, ottenendo una pena più lieve.

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