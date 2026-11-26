L’incidente all’incrocio tra via dei Romagnoli e viale Fra Andrea di Giovanni. Ferito anche il conducente del mezzo

Roma, 26 novembre 2026 – Un ragazzo di 17 anni versa in condizioni molto gravi dopo essere stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 25 novembre, all’incrocio tra via dei Romagnoli e viale Fra Andrea di Giovanni, a Dragona. A riportare la notizia è Repubblica.

A investire il giovane è stata una Honda SH 300 condotta da un uomo di 36 anni, rimasto a sua volta ferito nell’impatto e trasportato all’ospedale Sant’Eugenio. Le sue condizioni sarebbero meno gravi rispetto a quelle del minorenne. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario dell’Ares 118.

Incidente a Dragona, accertamenti sulla dinamica

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti gli agenti della polizia locale del X Gruppo Mare, impegnati nei rilievi fino a notte fonda, mentre i carabinieri della compagnia locale hanno fornito supporto nella gestione della viabilità.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori. Gli accertamenti dovranno chiarire la velocità alla quale procedeva lo scooter e individuare il punto esatto in cui il ragazzo stava attraversando la carreggiata.

Sicurezza stradale, le segnalazioni dei residenti

L’incrocio tra via dei Romagnoli e viale Fra Andrea di Giovanni, caratterizzato da un intenso traffico veicolare, è da tempo oggetto di segnalazioni da parte dei residenti, che chiedono al Municipio interventi per migliorare la sicurezza stradale.