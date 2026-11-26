Champions League, PSG-Roma 2-2: le pagelle dei giallorossi
I giallorossi strappano un punto prezioso al Parco dei Principi grazie alle reti di Hermoso e Malen. Soulé trascinatore, Castro delude, Gasperini indovina i cambi
Parigi, 26 novembre 2026 – Una Roma coraggiosa, combattiva e capace di rialzarsi quando la partita sembrava aver preso la direzione dei padroni di casa. Al Parco dei Principi, i giallorossi di Gian Piero Gasperini fermano sul 2-2 il Paris Saint-Germain, interrompendo il percorso a punteggio pieno dei francesi in Champions League.
Hermoso apre le marcature dopo appena cinque minuti, Zabarnyi ristabilisce la parità al 31′ e Dembélé firma il sorpasso su calcio di rigore al 62′. A salvare la Roma è ancora una volta Donyell Malen, freddissimo dal dischetto al 78′. Un punto pesante, conquistato contro i campioni d’Europa in carica, che porta i capitolini a quota cinque punti nella competizione.
PSG-Roma 2-2: le pagelle dei giallorossi
Svilar 7 – Una certezza anche nelle notti europee più complicate. Non ha particolari responsabilità sulle due reti francesi e si fa trovare pronto quando il PSG aumenta la pressione. Prezioso nel finale.
Mancini 6 – Una partita di sostanza, esperienza e sacrificio. Deve fare i conti con la qualità degli attaccanti parigini, concedendo qualcosa ma senza perdere la bussola.
Ndicka 5,5 – Alterna buone chiusure a qualche disattenzione. Pesa la marcatura su Zabarnyi in occasione del pareggio francese. Non la sua migliore serata europea.
Hermoso 8 – Difensore sulla carta, attaccante quando serve. Apre le danze con un inserimento da centravanti e disputa una partita di grande personalità anche nella propria metà campo. Il migliore dei giallorossi.
Molina 5,5 – Fatica a trovare spazio sulla corsia esterna. Ordinato tatticamente, ma troppo poco incisivo quando la Roma prova a sviluppare il gioco sulle fasce.
De Roon 7 – Il metronomo silenzioso della Roma. Garantisce equilibrio, esperienza e copertura in una partita nella quale ogni pallone a centrocampo può diventare decisivo.
Koné 5 – Da lui ci si aspetta qualcosa in più, soprattutto in una sfida di questa intensità. Non riesce a imporre con continuità la propria fisicità e le proprie qualità tecniche. Colpevole sull’azione che porta al rigore su Hakimi, poi trasformato da Dembelè.
Wesley 6 – Corre, spinge e si sacrifica. Con Soulè si trova a meraviglia. La sua prestazione viene macchiata dal fallo su Hakimi che costa alla Roma il rigore del momentaneo 2-1.
Pisilli 6,5 – Non si lascia intimidire dal palcoscenico. Lavora tra le linee, contribuisce alla pressione giallorossa e nella ripresa costringe Safonov a intervenire. Personalità.
Soulé 7,5 – Accende la luce nella notte parigina. Serve a Hermoso il pallone del vantaggio e propizia il calcio di rigore del definitivo pareggio. Quando la Roma ha bisogno di un’invenzione, il pallone passa dai suoi piedi.
Castro 5,5 – Si sacrifica, cerca il dialogo con i compagni e partecipa alla pressione. Gli manca però ciò che più serve a un centravanti: la pericolosità sotto porta.
Le pagelle dei subentrati: Malen cambia la partita
Cristante 6 – Entra per dare consistenza ed equilibrio al centrocampo nel momento più delicato della partita.
Dybala 6,5 – La qualità della Joya restituisce imprevedibilità alla manovra offensiva. Il suo ingresso contribuisce a cambiare il volto dell’attacco giallorosso.
Malen 7,5 – Entra, incide e segna. Dagli undici metri non trema, nemmeno davanti al pubblico del Parco dei Principi. Ancora una volta decisivo.
Ghilardi 6 – Chiamato a contribuire alla tenuta difensiva nella fase più complicata della gara, svolge il proprio compito senza particolari sbavature.
Lulli 6 – Pochi minuti, ma affrontati senza timori reverenziali. Intraprendente anche in un finale di grande pressione.
Gasperini, una Roma senza paura
Gian Piero Gasperini 8 – Presentarsi al Parco dei Principi senza rinunciare alla propria identità non è cosa da poco. La sua Roma affronta il PSG con personalità, passa in vantaggio e, soprattutto, non crolla dopo il sorpasso francese. La scelta iniziale di Castro non paga, ma gli ingressi di Dybala e Malen restituiscono qualità e pericolosità all’attacco. Una risposta importante sul piano del carattere e della gestione della partita.
Ph: X @ASRoma