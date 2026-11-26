Hermoso apre le marcature dopo appena cinque minuti, Zabarnyi ristabilisce la parità al 31′ e Dembélé firma il sorpasso su calcio di rigore al 62′. A salvare la Roma è ancora una volta Donyell Malen, freddissimo dal dischetto al 78′. Un punto pesante, conquistato contro i campioni d’Europa in carica, che porta i capitolini a quota cinque punti nella competizione.

Svilar 7 – Una certezza anche nelle notti europee più complicate. Non ha particolari responsabilità sulle due reti francesi e si fa trovare pronto quando il PSG aumenta la pressione. Prezioso nel finale.

Soulé 7,5 – Accende la luce nella notte parigina. Serve a Hermoso il pallone del vantaggio e propizia il calcio di rigore del definitivo pareggio. Quando la Roma ha bisogno di un’invenzione, il pallone passa dai suoi piedi.

Gian Piero Gasperini 8 – Presentarsi al Parco dei Principi senza rinunciare alla propria identità non è cosa da poco. La sua Roma affronta il PSG con personalità, passa in vantaggio e, soprattutto, non crolla dopo il sorpasso francese. La scelta iniziale di Castro non paga, ma gli ingressi di Dybala e Malen restituiscono qualità e pericolosità all’attacco. Una risposta importante sul piano del carattere e della gestione della partita.