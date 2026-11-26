Con Must Energia, 2 euro al mese dalle forniture vanno alle associazioni no profit
Must Solidale di Must Energia prevede 2 euro al mese alle associazioni scelte tra oltre 17.000 organizzazioni non profit tramite Goodify.
Con Must Energia, le forniture di luce e gas possono diventare un sostegno continuativo per il Terzo Settore: l’iniziativa Must Solidale, realizzata con Goodify, prevede una donazione di 2 euro al mese per ogni utenza attiva, senza costi aggiuntivi per il cliente.
Al momento dell’attivazione, il consumatore riceve ogni mese via e-mail o SMS un link alla piattaforma Goodify. Qui può scegliere l’organizzazione beneficiaria tra oltre 17.000 enti non profit aderenti. Goodify gestisce il trasferimento dei fondi e la rendicontazione, con l’obiettivo di garantire tracciabilità e trasparenza delle erogazioni.
Donazioni e interventi di efficienza energetica
Il contributo di Must Energia equivale a 24 euro l’anno per una fornitura e arriva a 48 euro annuali quando il cliente attiva sia luce sia gas. Al sostegno ricorrente si aggiungono contributi una tantum collegati a interventi di efficientamento energetico, come l’installazione di impianti fotovoltaici, pompe di calore e caldaie ad alta efficienza.
Secondo il progetto, questi contributi possono variare tra 100 e 1.000 euro e portare il totale delle donazioni fino a 1.048 euro per cliente. Si tratta di importi legati agli interventi previsti dall’iniziativa, non di erogazioni automatiche per ogni utenza.
Le proiezioni sul Terzo Settore
Le simulazioni indicano circa 240.000 euro l’anno di donazioni con 10.000 utenze attive e fino a 600.000 euro con 25.000 utenze. A queste cifre si sommerebbero i contributi una tantum connessi alle tecnologie per l’efficienza energetica.
«Vogliamo che la solidarietà diventi parte delle abitudini quotidiane, senza richiedere sacrifici economici aggiuntivi», ha dichiarato Paolo Plebani, aggiungendo che il progetto punta a portare la Giving Economy in un nuovo ambito.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Arriva Must solidale: bollette ed efficienza energetica al fianco del terzo settore