Al momento dell’attivazione, il consumatore riceve ogni mese via e-mail o SMS un link alla piattaforma Goodify. Qui può scegliere l’organizzazione beneficiaria tra oltre 17.000 enti non profit aderenti. Goodify gestisce il trasferimento dei fondi e la rendicontazione, con l’obiettivo di garantire tracciabilità e trasparenza delle erogazioni.

Il contributo di Must Energia equivale a 24 euro l’anno per una fornitura e arriva a 48 euro annuali quando il cliente attiva sia luce sia gas. Al sostegno ricorrente si aggiungono contributi una tantum collegati a interventi di efficientamento energetico, come l’installazione di impianti fotovoltaici, pompe di calore e caldaie ad alta efficienza.