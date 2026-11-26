Elizabeth Warren e Chris Van Hollen chiedono alla SEC di ritirare due misure su raccolta crypto e azioni tokenizzate, segnalando rischi per gli investitori.

Elizabeth Warren e Chris Van Hollen hanno chiesto alla SEC di ritirare due misure recenti: una proposta che consentirebbe a progetti crittografici idonei di raccogliere capitali da investitori statunitensi senza registrare le offerte e un’esenzione per le piattaforme che negoziano azioni tokenizzate senza registrarsi come mercati regolamentati.

Nelle lettere inviate al presidente dell’agenzia, i senatori hanno sostenuto che la SEC avrebbe oltrepassato i limiti dei propri poteri legislativi. A loro giudizio, le misure potrebbero esporre gli investitori a rischi significativi, indebolire le tutele esistenti e compromettere l’integrità dei mercati finanziari.

La deroga per le azioni tokenizzate

La controversia si è intensificata dopo il lancio, da parte di OKXICE, di una piattaforma di scambi 24 ore su 24 per titoli statunitensi tokenizzati. La joint venture tra l’exchange OKX e Intercontinental Exchange, società madre del New York Stock Exchange, opera sulla base dell’esenzione che permette la negoziazione su blockchain senza le consuete registrazioni.

Tra le entità interessate a utilizzare la deroga, la SEC ha indicato TSV LLC, che ha avviato le operazioni all’inizio di novembre, oltre a Kephas Corporation d/b/a Perpetuals.com, Formation Securities LLC e Fairmint TSV LLC.

Warren e Van Hollen hanno definito la deroga «vasta» e hanno espresso preoccupazione per la possibilità che favorisca un mercato parallelo, indicato nelle loro osservazioni come shadow stock market, al di fuori delle tutele normative tradizionali. I senatori contestano anche il meccanismo secondo cui una società quotata deve opporsi entro 30 giorni per impedire a terze parti di tokenizzare i propri titoli.

Secondo la loro lettera, questo sistema imporrebbe alle società di monitorare le attività di tokenizzazione e di rispondere a richieste provenienti da piattaforme diverse. I legislatori hanno inoltre richiamato la rimozione di alcune regole di condotta per le sedi di negoziazione, tra cui l’obbligo di mostrare i migliori prezzi disponibili.

Paul Atkins, coinvolto nella definizione dell’esenzione quinquennale, l’ha descritta come una misura provvisoria. L’obiettivo dichiarato è consentire la negoziazione on-chain di determinate azioni statunitensi mentre la SEC valuta regole di più lungo periodo.

La proposta Regulation Crypto Assets

In una lettera separata, Warren, Van Hollen e la senatrice Tina Smith hanno chiesto il ritiro della proposta denominata Regulation Crypto Assets. Il testo permetterebbe ai progetti crittografici idonei di raccogliere fino a 5 milioni di dollari in quattro anni attraverso un’esenzione per startup, oppure fino a 75 milioni di dollari in 12 mesi tramite un’altra deroga, senza registrare formalmente le offerte presso la SEC.

I senatori ritengono che queste possibilità consentirebbero raccolte di capitale senza una revisione preventiva dell’agenzia e che il limite di 5 milioni di dollari non offra garanzie informative sufficienti. La SEC ha indicato in precedenza che gli emittenti dovrebbero fornire divulgazioni scritte agli investitori e che le norme federali contro frodi e manipolazioni resterebbero applicabili. Per i legislatori, tuttavia, tali garanzie non sarebbero adeguate.

Le due iniziative sono emerse durante lo stallo sulla normativa federale più ampia sulle criptovalute, dopo che il CLARITY Act non ha ottenuto il sostegno necessario in Congresso. Regulation Crypto Assets era stata presentata ad agosto, mentre l’esenzione per le azioni tokenizzate è stata resa pubblica a settembre.

La SEC dovrà valutare le obiezioni formali dei senatori. Eventuali ritiri o revisioni delle misure potrebbero modificare le prospettive di espansione delle infrastrutture per titoli tokenizzati e della raccolta fondi per progetti crittografici.

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