Bologna – Alla fine serve il doppio. Andrea Vavassori e Matteo Berrettini vincono il terzo e decisivo match dei quarti di finale di Coppa Davis contro Chung e Kwon, mercoledì 25 novembre, con un doppio 7-6 (in poco meno di due ore) e portano la squadra capitanata da Filippo Volandri in semifinale del torneo per il quinto anno consecutivo. In precedenza, l’Italia aveva vinto il primo match con Lorenzo Musetti (6-0 7-6 contro Seongchan Hong), mentre Flavio Cobolli aveva perso il suo incontro contro Soonwoo Kwon (6-3 6-7 6-7). Venerdì gli azzurri sfideranno la Repubblica Ceca per un posto in finale.

In campo gli altri due quarti di finale: la Spagna di Carlos Alcaraz se la vedrà con l’Austria, mentre la Germania di Alexander Zverev affronterà la gran Bretagna. (Fonte Adnkronos)

Le parole dei protagonisti – Fonte SuperTennisTv/supertennis.tv

“Abbiamo avuto diverse palle break nel primo set, e l’abbiamo vinto solo al tie-break. Nel secondo è successo un po’ di tutto, Matteo e Andrea sono stati bravi a salvare match point e portare a casa la partita” ha spiegato Volandri.

“E’ ancora più bello vincere così, secondo me siamo la coppia che nessuno vuole incontrare” ha sottolineato Vavassori, che ha riservato un pensiero a Simone Bolelli: alle Nitto ATP Finals i due hanno concluso il loro percorso insieme nel circuito. “Se sono qui è anche grazie a Bole, abbiamo fatto un percorso bellissimo, l’amicizia resterà” ha detto Vavassori, che ha giocato per la prima volta in una Final 8 di Davis. “Negli anni scorsi i ragazzi sono stati troppo bravi in singolare. Io sono in un limbo, spero di giocare ma sono contento anche se vincono gli altri ragazzi della nazionale, a cui voglio bene, e dunque non serve che scendo in campo”.

Stavolta, però, ha dovuto salvare la situazione contro i tenaci Kwon e Chung, due giocatori che ha definito atipici. “Kwon era quasi top 50 poi si è fermato per leva militare per 18 mesi e sfido chiunque a tornare a quel livello se salti un anno e mezzo; Chung è stato Top 20 e semifinalista all’Australian Open” ha sottolineato. “In doppio, poi, ancora più che in singolare, i valori sono molto più livellati” ha aggiunto.

Berrettini, in conferenza stampa con del ghiaccio sul braccio destro per cui ha saltato la sfida contro Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Parigi, ha mostrato tutta la sua soddisfazione. “Mi sono sentito felice di stare in campo, l’ultimo doppio l’avevo giocato con Jannik a Malaga. Noi giocavamo i campionati italiani under, la Coppa delle Province, è un sogno che si avvera. Quando senti l’inno, indossi la maglia con la scritta Italia, è sempre una sensazione speciale” ha concluso.

Volandri è tornato anche sulla sconfitta di Flavio Cobolli contro Kwon. “Flavio è arrivato più stanco, dopo l’infortunio sofferto prima delle Nitto ATP Finals e le tre partite a Torino. Ma nei tre giorni qui ha lavorato ed è migliorato tantissimo. Si è visto, non è bastato ma ha dato tutto, e questo è quel che chiedo a ognuno di loro – ha detto – ha fatto la sua miglior prestazione possibile. Avrebbe meritato di vincere, ma ha trasformato una palla break su 12, dobbiamo aiutarlo a gestire anche quelle situazioni nel miglior modo possibile”.

Foto fotogramma video Fitp Tennis/Facebook (da Fitp Tennis/Facebook)