GLI ESCLUSI
Fiumicino, buoni libro negati: perché alcune domande sono state respinte e come fare ricorso
Il Comune ha concluso le verifiche sulle richieste per la fornitura gratuita o semigratuita dei testi scolastici
Fiumicino, 26 novembre 2026 – Documentazione incompleta, irregolarità nelle richieste e domande duplicate. Il Comune di Fiumicino ha approvato l’elenco dei soggetti non ammessi al beneficio dei buoni libro per l’anno scolastico 2026-2027, destinati alla fornitura gratuita o semigratuita dei testi scolastici agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il provvedimento è contenuto nella determinazione numero 6185 del 26 novembre 2026, pubblicata sull’albo pretorio comunale.
Buoni libro a Fiumicino: perché alcune domande sono state escluse
A seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico, predisposto sulla base delle linee guida della Regione Lazio, gli uffici comunali hanno esaminato le domande pervenute entro i termini stabiliti, verificando la documentazione presentata dai richiedenti.
Nel corso dell’attività istruttoria sono emerse alcune irregolarità che non hanno consentito l’ammissione al beneficio. In particolare, alcune richieste sono risultate corredate da documentazione non idonea, incompleta o non conforme a quanto previsto dall’avviso pubblico. Sono state inoltre individuate domande duplicate, riferite alla stessa posizione o al medesimo beneficiario, per le quali non è possibile procedere a una doppia ammissione al contributo.
Buoni libro 2026-2027: dove consultare l’elenco degli esclusi
Per consentire alle famiglie di conoscere l’esito delle verifiche, il Comune ha disposto la pubblicazione dell’elenco delle istanze non ammesse, denominato Allegato A, sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente.
Per ciascuna domanda sono riportati il numero di protocollo, la data di presentazione e la motivazione dell’esclusione. I richiedenti potranno quindi verificare la propria posizione attraverso gli estremi della domanda trasmessa.
La determinazione resterà pubblicata sull’albo pretorio online del Comune di Fiumicino dal 26 novembre all’11 dicembre 2026.
Buoni libro negati: entro quando si può presentare ricorso
Contro il provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla medesima data. La responsabile del procedimento amministrativo è Paola Trovarelli.