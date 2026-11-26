Fiumicino, 26 novembre 2026 – Documentazione incompleta, irregolarità nelle richieste e domande duplicate. Il Comune di Fiumicino ha approvato l’elenco dei soggetti non ammessi al beneficio dei buoni libro per l’anno scolastico 2026-2027 , destinati alla fornitura gratuita o semigratuita dei testi scolastici agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il provvedimento è contenuto nella determinazione numero 6185 del 26 novembre 2026, pubblicata sull’albo pretorio comunale.

Nel corso dell’attività istruttoria sono emerse alcune irregolarità che non hanno consentito l’ammissione al beneficio. In particolare, alcune richieste sono risultate corredate da documentazione non idonea, incompleta o non conforme a quanto previsto dall’avviso pubblico. Sono state inoltre individuate domande duplicate, riferite alla stessa posizione o al medesimo beneficiario, per le quali non è possibile procedere a una doppia ammissione al contributo.