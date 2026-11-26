Fiumicino, 26 novembre 2026 – Si chiude l’iter amministrativo dei lavori di manutenzione straordinaria delle aree esterne delle scuole del Comune di Fiumicino. Con la determinazione numero 6199 del 26 novembre 2026, l’amministrazione comunale ha approvato gli atti di collaudo degli interventi, avviati nel 2023 e conclusi il 14 ottobre 2025. Le verifiche effettuate attraverso un sopralluogo hanno accertato che le opere sono state eseguite a regola d’arte e in conformità al progetto. Secondo quanto riportato nel provvedimento, i lavori risultano inoltre in buono stato di conservazione.

Fiumicino, gli interventi nelle scuole del territorio

Il progetto definitivo, approvato dalla Giunta comunale il 24 novembre 2022, prevedeva un quadro economico complessivo di 840mila euro. I lavori sono stati successivamente affidati all’impresa Edilverde di Piatti Maurizio, che aveva presentato un ribasso d’asta del 38,14%.

Gli interventi hanno interessato numerose strutture scolastiche del territorio comunale, con una consegna progressiva delle aree all’impresa esecutrice a partire dal marzo 2023. Tra le scuole coinvolte figurano il Lido Faro, Il Delfino Curioso, il plesso Perugino dell’istituto comprensivo Colombo, L’Isola dei Tesori, il plesso di Focene, la Rita Levi Montalcini, Lo Scarabocchio, l’asilo nido comunale di Foce Micina e L’Arcobaleno di Fregene.

Interessati anche i plessi A. D’Angelo ed E. Marchiafava di Maccarese, Varsavia-La Coccinella, Madonnella-Scafa, La Scatola Magica, Sant’Isidoro e La Giostra/Tipografi dell’istituto comprensivo di Torrimpietra.

Manutenzione delle scuole, i costi e le varianti in corso d’opera

Durante l’esecuzione degli interventi è emersa la necessità di effettuare ulteriori lavorazioni rispetto a quelle inizialmente previste. Il Comune ha quindi approvato due varianti in corso d’opera, rispettivamente nel gennaio e nell’agosto 2024.

Come emerge dai quadri economici riportati nella determinazione, l’importo contrattuale è passato dagli iniziali 405.013,59 euro a 484.685,78 euro, al netto dell’Iva, senza modificare il quadro economico complessivo del progetto. A seguito della seconda variante, le economie di gara risultavano pari a 189.728,55 euro.

Scuole di Fiumicino, approvato il certificato di regolare esecuzione