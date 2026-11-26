Fiumicino, 26 novembre 2026 – Un nuovo passo verso una pesca autorizzata, regolamentata e rispettosa dell’ambiente. Nella giornata di oggi, giovedì 26 novembre, il presidente dell’ ASD La Spigola, Pierluca Salustri , ha annunciato la sottoscrizione dell’accordo di affiliazione dell’associazione con il Dopolavoro ATAC . L’intesa consentirà di mettere a disposizione dei propri tesserati un bilancione alla foce del Tevere, dove poter praticare l’attività di pesca nel rispetto di un regolamento scritto.

L’associazione si occuperà direttamente della gestione e della manutenzione dello spazio, offrendo ai soci la possibilità di trascorrere giornate dedicate alla pesca in un’area autorizzata. Salustri ha espresso il proprio ringraziamento al Dopolavoro ATAC per la fiducia accordata e per l’opportunità concessa all’associazione.

L’accordo si inserisce in un percorso più ampio intrapreso dall’ASD La Spigola, finalizzato all’individuazione di spazi nei quali esercitare la pesca attraverso autorizzazioni e regole condivise. Una linea che l’associazione intende portare avanti anche attraverso il dialogo con le istituzioni e le realtà produttive del territorio.

Secondo quanto riferito dal presidente Salustri, La Spigola diventa così la prima associazione a disporre di un terreno di pesca nel Comune di Fiumicino destinato a tutti i propri soci . Legalità, rispetto delle regole, tutela dell’ambiente e della fauna saranno i principi alla base della gestione dell’area.

Secondo quanto comunicato dall’associazione, l’assessore si è già attivato per individuare possibili linee guida. L’auspicio della presidenza è che l’accordo sottoscritto oggi possa rappresentare un precedente e favorire la stipula di ulteriori intese, anche con i cantieri del territorio, ampliando progressivamente gli spazi autorizzati e regolamentati per la pesca.