LA DETERMINA
Fregene, il bosco cambia volto: nulla osta al taglio di 38 pini, saranno piantati 42 nuovi alberi
Gli alberi sono secchi e rappresentano un rischio per l’incolumità pubblica e privata. Prevista la piantumazione compensativa di 12 querce e 30 pini più resistenti alla cocciniglia tartaruga
Fiumicino, 26 novembre 2026 – Trentotto pini secchi da abbattere e 42 nuove alberature da piantare. Il Comune di Fiumicino, in qualità di ente gestore della Riserva naturale statale del Litorale Romano, ha rilasciato il nulla osta per il taglio di 38 esemplari di Pinus pinea situati all’interno del Parco Avventura di Fregene, in via della Veneziana. Il provvedimento è contenuto nella determinazione numero 6181, pubblicata il 26 novembre 2026 sull’albo pretorio comunale.
L’intervento è stato richiesto dalla società Maccarese S.p.A. per problematiche di natura fitopatologica e strutturale. Secondo quanto riportato nel documento, le alberature sono morte e ancora in piedi, rendendo necessario intervenire per eliminare i rischi per la pubblica e privata incolumità.
Fregene, 42 nuovi alberi al posto dei pini secchi
L’area interessata riveste particolare rilevanza ambientale, ricadendo nella zona di tipo 1 della Riserva del Litorale Romano, nell’unità di gestione denominata “Bonifica di Maccarese”. La Commissione di Riserva, nella seduta del 10 novembre, ha espresso parere favorevole all’intervento, condividendo le prescrizioni formulate dall’ente gestore.
Tra le principali condizioni figura la piantumazione di 42 nuove alberature entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione all’abbattimento. Nello specifico, dovranno essere messi a dimora 12 querce e 30 pini appartenenti a varietà che hanno dimostrato una maggiore resistenza agli attacchi della Toumeyella parvicornis, comunemente conosciuta come cocciniglia tartaruga.
Le nuove piante dovranno avere una circonferenza non inferiore a 30 centimetri e un’altezza minima di due metri al momento della messa a dimora, che dovrà avvenire nelle vicinanze degli alberi da abbattere.
Le prescrizioni per tutelare la biodiversità
Il provvedimento introduce ulteriori misure finalizzate alla salvaguardia dell’ecosistema della Riserva. Una parte del legname di risulta, fino a un massimo del 10% dei tronchi o dei rami di grosse dimensioni, dovrà essere lasciata a terra nelle aree che non interferiscono con la viabilità e la fruizione pubblica, così da offrire un habitat agli insetti legati al legno morto e un rifugio alla microfauna.
Laddove tecnicamente possibile e in condizioni di sicurezza, alcuni esemplari secchi potranno essere mantenuti in piedi come “alberi habitat”, destinati a ospitare uccelli che utilizzano le cavità degli alberi e pipistrelli.
Le operazioni dovranno inoltre essere eseguite al di fuori del periodo di nidificazione dell’avifauna, indicativamente compreso tra marzo e agosto. L’ente gestore raccomanda anche l’esecuzione dei trattamenti endoterapici sui pini previsti dalle disposizioni relative alla lotta obbligatoria contro il parassita.
Il nulla osta rilasciato dalla Riserva non costituisce, tuttavia, un titolo sufficiente per procedere all’abbattimento. Restano infatti necessarie le ulteriori autorizzazioni previste. Nel provvedimento non è indicata una data di inizio delle operazioni.