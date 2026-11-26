Fiumicino, 26 novembre 2026 – Trentotto pini secchi da abbattere e 42 nuove alberature da piantare. Il Comune di Fiumicino, in qualità di ente gestore della Riserva naturale statale del Litorale Romano , ha rilasciato il nulla osta per il taglio di 38 esemplari di Pinus pinea situati all’interno del Parco Avventura di Fregene, in via della Veneziana. Il provvedimento è contenuto nella determinazione numero 6181, pubblicata il 26 novembre 2026 sull’albo pretorio comunale.

L’intervento è stato richiesto dalla società Maccarese S.p.A. per problematiche di natura fitopatologica e strutturale. Secondo quanto riportato nel documento, le alberature sono morte e ancora in piedi, rendendo necessario intervenire per eliminare i rischi per la pubblica e privata incolumità.