Fiumicino, 26 novembre 2026 – Il Natale incontra le tradizioni del Villaggio dei Pescatori di Fregene. Martedì 8 dicembre, alle ore 17.30, si terrà l’inaugurazione del presepe, un appuntamento dedicato alla condivisione e alla riscoperta delle tradizioni natalizie. Attraverso i suoi personaggi e le sue ambientazioni, il presepe vuole evocare i ricordi di un tempo e custodire il legame con le tradizioni da tramandare alle nuove generazioni.