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Fregene, il Natale approda al Villaggio dei Pescatori
Martedì 8 dicembre alle 17.30 l’inaugurazione alla presenza del sindaco Mario Baccini. In programma anche l’esibizione della Scuola di Musica La Pantera Rosa
Fiumicino, 26 novembre 2026 – Il Natale incontra le tradizioni del Villaggio dei Pescatori di Fregene. Martedì 8 dicembre, alle ore 17.30, si terrà l’inaugurazione del presepe, un appuntamento dedicato alla condivisione e alla riscoperta delle tradizioni natalizie. Attraverso i suoi personaggi e le sue ambientazioni, il presepe vuole evocare i ricordi di un tempo e custodire il legame con le tradizioni da tramandare alle nuove generazioni.
Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e le autorità civili, militari e religiose. Il pomeriggio sarà accompagnato dall’esibizione della Scuola di Musica La Pantera Rosa, che contribuirà ad animare l’inaugurazione.
Al termine della cerimonia, gli organizzatori offriranno un momento conviviale per consentire ai partecipanti di scambiarsi gli auguri. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, per celebrare l’arrivo del Natale tra musica e convivialità nella suggestiva cornice del Villaggio dei Pescatori.
Un appuntamento che rinnova il senso di appartenenza alla comunità e il legame con le proprie radici.