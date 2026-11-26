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Grande Raccordo Anulare, due mesi di lavori: scattano le chiusure delle rampe di ingresso e uscita
Gli interventi di pulizia, rimozione dei rifiuti e manutenzione del verde interesseranno entrambe le carreggiate. Ecco quando
Roma, 26 novembre 2026 – Nuove limitazioni alla circolazione sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Dal 24 novembre 2026 al 31 gennaio 2027 sono previste chiusure notturne delle rampe di ingresso e uscita delle complanari dell’A90, per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi di pulizia, rimozione dei rifiuti, sfalcio dell’erba e manutenzione del verde.
A disporlo è Anas con l’ordinanza numero 1225/2026/RM. Le attività rientrano nell’accordo di cooperazione sottoscritto il 17 settembre 2026 tra Anas e Ama, finalizzato alla pulizia e alla manutenzione delle pertinenze stradali.
Grande Raccordo Anulare, quali tratti sono interessati dalle chiusure
Le limitazioni riguarderanno entrambe le carreggiate del GRA, nel tratto compreso tra il chilometro 59,300 e il chilometro 66,500. Le rampe di ingresso e uscita delle complanari saranno chiuse in maniera alternata, in funzione dell’avanzamento delle lavorazioni.
L’ordinanza stabilisce che non potranno essere chiuse contemporaneamente più di due rampe per notte. Non è dunque prevista la chiusura integrale del tratto autostradale, ma soltanto delle rampe interessate dagli interventi.
Chiusure sul GRA fino al 31 gennaio 2027: gli orari
I provvedimenti saranno in vigore dalle 22 alle 6 del giorno successivo, fino al 31 gennaio 2027, esclusi i giorni festivi. Le limitazioni interesseranno tutti gli utenti della strada.
Ama è incaricata dell’esecuzione degli interventi e dell’installazione della segnaletica temporanea, che sarà rimossa al termine delle lavorazioni per consentire il ripristino delle normali condizioni di circolazione.
L’ordinanza non indica un calendario dettagliato delle singole rampe interessate dalle chiusure, che saranno determinate sulla base dell’avanzamento del cantiere. Gli automobilisti dovranno pertanto prestare particolare attenzione alla segnaletica stradale durante gli spostamenti notturni.