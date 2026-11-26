Gli interventi di pulizia, rimozione dei rifiuti e manutenzione del verde interesseranno entrambe le carreggiate. Ecco quando

Roma, 26 novembre 2026 – Nuove limitazioni alla circolazione sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Dal 24 novembre 2026 al 31 gennaio 2027 sono previste chiusure notturne delle rampe di ingresso e uscita delle complanari dell’A90, per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi di pulizia, rimozione dei rifiuti, sfalcio dell’erba e manutenzione del verde.

A disporlo è Anas con l’ordinanza numero 1225/2026/RM. Le attività rientrano nell’accordo di cooperazione sottoscritto il 17 settembre 2026 tra Anas e Ama, finalizzato alla pulizia e alla manutenzione delle pertinenze stradali.

Grande Raccordo Anulare, quali tratti sono interessati dalle chiusure

Le limitazioni riguarderanno entrambe le carreggiate del GRA, nel tratto compreso tra il chilometro 59,300 e il chilometro 66,500. Le rampe di ingresso e uscita delle complanari saranno chiuse in maniera alternata, in funzione dell’avanzamento delle lavorazioni.

L’ordinanza stabilisce che non potranno essere chiuse contemporaneamente più di due rampe per notte. Non è dunque prevista la chiusura integrale del tratto autostradale, ma soltanto delle rampe interessate dagli interventi.

Chiusure sul GRA fino al 31 gennaio 2027: gli orari

I provvedimenti saranno in vigore dalle 22 alle 6 del giorno successivo, fino al 31 gennaio 2027, esclusi i giorni festivi. Le limitazioni interesseranno tutti gli utenti della strada.

Ama è incaricata dell’esecuzione degli interventi e dell’installazione della segnaletica temporanea, che sarà rimossa al termine delle lavorazioni per consentire il ripristino delle normali condizioni di circolazione.