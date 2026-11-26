Imprese culturali e creative: 272mila assunzioni previste, il 39,4% delle entrate è difficile da reperire.

Cultura e creatività, 272mila ingressi previsti: le competenze scarseggiano

Le imprese culturali e creative prevedono 272mila assunzioni, con circa un ingresso su tre destinato ai giovani. Nel patrimonio storico-artistico sono attese 1.200 opportunità per laureati e 2.400 per diplomati: per i primi prevalgono gli indirizzi umanistici ed economici, mentre per i secondi risultano più richiesti i percorsi legati a turismo e amministrazione, finanza e marketing.

Le figure più richieste e il divario nelle competenze

Nel 2025 il 39,4% delle entrate programmate è considerato di difficile reperimento. La scarsità di candidati incide per il 23,5%, mentre nel 13,3% dei casi la preparazione non è giudicata del tutto adeguata alle esigenze aziendali.

La figura con più ingressi programmati è quella degli operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video, con 15.210 posizioni. Seguono registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi, con 10.190 ingressi, e gli addetti all’accoglienza e all’informazione nel settore storico-museale, con 8.620 opportunità. Per questi ultimi gli ingressi risultano in aumento del 39,7% rispetto al 2024.

Le carenze più marcate riguardano i profili specialistici: i disegnatori industriali sono difficili da reperire nel 73,1% dei casi, mentre per gli ingegneri industriali e gestionali del settore creativo la difficoltà interessa il 66,4% delle ricerche.

Intelligenza artificiale e formazione continua

La diffusione dell’intelligenza artificiale sta modificando i processi produttivi e rende centrale l’aggiornamento professionale. È prevista formazione aggiuntiva per l’87% delle entrate nelle industrie culturali e creative digitali; le competenze digitali sono richieste nel 55,7% dei profili in ingresso.

Restano decisive anche le competenze trasversali: flessibilità e adattabilità sono richieste nel 68,5% dei casi, il lavoro di gruppo nel 65,9% e la capacità di risolvere problemi nel 57,5%. Il quadro indica quindi un fabbisogno che combina preparazione tecnologica, capacità relazionali e competenze creative.