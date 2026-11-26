Nel giorno dell’annuncio (leggi qui) , il mondo dello sport abbraccia Federica Brignone. Mercoledì 25 novembre, la fuoriclasse azzurra dello sci alpino si è ritirata. Troppo forte il dolore sugli sci dopo l’infortunio al ginocchio di quel maledetto aprile 2025, troppo faticoso stringere ancora i denti per tornare in gara dopo i due ori scintillanti conquistati a Milano Cortina 2026. L’azzurra ha deciso così di dire ‘Stop’ in seguito agli ultimi giorni di tentativi a Cervinia, in cui ha realizzato che sì, è arrivato il momento. E così, ex avversarie e grandi campioni hanno deciso di omaggiarla per le tante imprese realizzate nella sua carriera da film.

Ritiro Brignone, i messaggi

Tra le prime a commentare il post dell’azzurra su Instagram, ecco Mikaela Shiffrin, avversaria di tante battaglie: “Fede, ti mando un grande abbraccio, è stato un onore e un privilegio competere con te. Quello che hai fatto a Cortina è uno dei più grandi ritorni nella storia del nostro sport. Meno di un anno dopo quell’infortunio, sei tornato a casa e hai vinto due ori alle Olimpiadi. La tua resilienza ha ispirato tutti noi che abbiamo gareggiato al tuo fianco. Sei un guerriera”. Ecco poi le parole di Lindsey Vonn, un’altra leggenda: “Congratulazioni per una carriera incredibile. A Cortina è stato un ritorno incredibile, resterà sempre dentro di noi. Ora goditi il prossimo capitolo”. E poi Alice Robinson, l’azzurro Giovanni Franzoni, argento in discesa libera a Milano Cortina 2026 (“Grande Fede, grazie di tutto”)

Ecco poi le parole di Lindsey Vonn, un’altra leggenda: “Congratulazioni per una carriera incredibile. A Cortina è stato un ritorno incredibile, resterà sempre dentro di noi. Ora goditi il prossimo capitolo”. E poi Alice Robinson, l’azzurro Giovanni Franzoni, argento in discesa libera a Milano Cortina 2026 (“Grande Fede, grazie di tutto”) e tanti altri italiani, da Giuliano Razzoli a Luca De Aliprandini, passando per Alex Vinatzer e Christof Innerhofer.

Brignone, il ritorno in pista per un’ultima gara

La campionessa azzurra ha però annunciato che ci sarà ancora tempo per un’ultima gara. Un ultimo ballo, per salutare compagni e compagne di squadra, vecchie avversarie e tifosi, prima di una nuova pagina della sua vita: “Vorrei varcare il cancelletto di partenza un’ultima volta, per salutare questo sport che amo così tanto e tutti voi – ha detto durante l’annuncio -. Vi farò sapere dove e quando. A presto, e grazie a tutti”.

(Fonte Adnkronos)

Foto Simone Ferraro/CONI – da coni.it