Roma, 26 novembre 2026 – Dalla tutela delle persone detenute alla difesa dei diritti degli anziani e dei minori, passando per la protezione dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto dal vicepresidente Giuseppe Emanuele Cangemi, ha completato le votazioni per l’elezione dei Garanti regionali e del Difensore civico, definendo il nuovo assetto degli organismi chiamati a tutelare i diritti dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Marco Daniele Clarke eletto garante dei detenuti

Con 29 voti favorevoli, Marco Daniele Clarke è stato eletto nuovo garante regionale dei detenuti. Alle spalle una lunga esperienza nelle istituzioni, nella pubblica amministrazione e nell’attività sindacale.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto la presidenza di AMA e di Laziodisu, è stato assessore della Provincia di Roma, presidente del XX Municipio della Capitale e componente del Nucleo di valutazione e controllo strategico del Consiglio regionale del Lazio. È inoltre impegnato nella tutela dei diritti delle persone private della libertà attraverso l’associazione Nessuno Tocchi Caino, di cui è componente del Consiglio direttivo.

L’Assemblea della Pisana ha eletto anche i due coadiutori previsti dalla legge regionale numero 31 del 2003: Massimiliano Baldoni, con 29 voti, e Sarah Grieco, con 15. Il primo vanta esperienza nella pubblica amministrazione e nelle dinamiche istituzionali regionali. Grieco, invece, è avvocata patrocinante in Cassazione, dottoressa di ricerca e docente di Diritto dell’esecuzione penale presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Assegnista di ricerca presso la Scuola Superiore Meridionale di Napoli, si occupa di diritto penitenziario, giustizia riparativa e tutela del diritto all’affettività delle persone detenute.

Gianluca Melillo Muto nuovo garante degli anziani

Con 42 voti, il Consiglio regionale ha eletto Gianluca Melillo Muto garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane.

Manager e docente universitario, Melillo Muto ha maturato competenze nei settori della comunicazione, delle relazioni istituzionali e della responsabilità sociale d’impresa. È direttore della Comunicazione e CSR di Seven Holding, project manager della Medica Group Health Academy e docente presso l’Università Mercatorum.

Ha inoltre ricoperto il ruolo di responsabile della Qualità dell’ASP Asilo Savoia, Azienda pubblica di servizi alla persona della Regione Lazio, acquisendo esperienza nella gestione dei servizi socioassistenziali.

Infanzia e adolescenza, confermata Monica Sansoni

Secondo mandato consecutivo per Monica Sansoni, confermata con 40 voti favorevoli nel ruolo di garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza.

Criminologa e psicologa giuridica, già funzionaria della Regione Lazio, ha coordinato lo Sportello istituzionale di ascolto minori e famiglie di Latina. È docente di criminologia presso la Scuola per ispettori della Polizia di Stato di Nettuno e in master universitari.

Il suo impegno si concentra sul contrasto al bullismo, al cyberbullismo e alla violenza di genere sui minori. Tra le iniziative promosse durante il primo mandato figura l’attivazione del primo Centro antiviolenza per minorenni del Lazio.

Armando Pacione eletto Difensore civico del Lazio

Con 39 voti favorevoli, l’Assemblea regionale ha infine eletto Armando Pacione nuovo Difensore civico del Lazio. Giurista ed esperto di diritto e pubblica amministrazione, avrà il compito di garantire l’imparzialità, la trasparenza e la correttezza dell’azione amministrativa regionale.