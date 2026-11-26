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Maccarese, lavori sull’asfalto di viale di Porto: cambia la viabilità, ecco dove e quando
Al via gli interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale. Restringimento della carreggiata dalle 7 alle 18, fino alla conclusione dei lavori
Fiumicino, 26 novembre 2026 – Nuovi interventi sulla rete stradale di Maccarese e modifiche temporanee alla circolazione. A partire da oggi, giovedì 26 novembre, è previsto il rifacimento del manto stradale di viale di Porto, nel tratto adiacente a ponte Ceci, nell’ambito dell’appalto per la manutenzione straordinaria delle strade comunali. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, il Comune di Fiumicino ha disposto una disciplina temporanea del traffico attraverso l’ordinanza dirigenziale numero 75 del 25 novembre 2026.
Maccarese, lavori in viale di Porto: orari e modifiche alla viabilità
Il provvedimento prevede il restringimento della carreggiata con istituzione del senso unico alternato, regolato da movieri o impianti semaforici. Le limitazioni saranno in vigore dalle ore 7 alle 18, fino alla conclusione degli interventi.
La modifica alla circolazione si rende necessaria per consentire l’impiego dei mezzi d’opera, le cui dimensioni non permettono il contemporaneo passaggio e la sosta dei veicoli nella porzione di carreggiata interessata dalle lavorazioni. L’ordinanza prevede inoltre l’installazione di apposita segnaletica e di cartelli di preavviso.