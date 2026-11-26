Fiumicino, 26 novembre 2026 – Nuovi interventi sulla rete stradale di Maccarese e modifiche temporanee alla circolazione. A partire da oggi, giovedì 26 novembre, è previsto il rifacimento del manto stradale di viale di Porto, nel tratto adiacente a ponte Ceci, nell’ambito dell’appalto per la manutenzione straordinaria delle strade comunali. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, il Comune di Fiumicino ha disposto una disciplina temporanea del traffico attraverso l’ordinanza dirigenziale numero 75 del 25 novembre 2026.