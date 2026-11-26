Meteo, il Nord migliora da sabato ma il Sud resta esposto a piogge intermittenti

Venerdì 27 novembre il tempo sarà più instabile sulle regioni adriatiche e al Sud, mentre sulle aree tirreniche sono attese condizioni più favorevoli. Al Nord il miglioramento arriverà soprattutto da sabato, anche se resteranno addensamenti sulla Romagna.

Venerdì 27 novembre: piogge serali e neve in Appennino

Al Nord il cielo sarà nuvoloso in pianura, con piogge in serata sulla Romagna e neve in Appennino dai 1300 metri. Sono previste maggiori schiarite sulle Alpi e in Liguria. Le temperature resteranno stazionarie, con massime tra 7 e 11 °C.

Al Centro aumenterà l’instabilità sulle regioni adriatiche e in Umbria, con piogge soprattutto in serata e neve dai 1600 metri. Il tempo sarà migliore sul versante tirrenico. Le massime scenderanno tra 10 e 15 °C.

Al Sud prevarrà la variabilità, con schiarite alternate ad annuvolamenti associati a piogge e rovesci intermittenti. Anche qui le temperature saranno in calo, con valori massimi tra 12 e 17 °C.

Sabato 28 novembre: schiarite al Nord, piogge sparse al Sud

Sabato il Nord sarà sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti sulla Romagna e senza fenomeni. Al mattino potranno formarsi foschie e nebbie in pianura. Le temperature resteranno stabili, con massime tra 7 e 11 °C.

Al Centro persistirà una nuvolosità irregolare sulle regioni del versante adriatico, con piovaschi in esaurimento. Il versante tirrenico sarà più soleggiato. Al Sud sono previste piogge su Sardegna, regioni adriatiche, Appennino, Calabria e nord Sicilia, mentre la Campania avrà maggiori schiarite.

Domenica 29 novembre: prevale il sole al Nord

Domenica il Nord sarà in prevalenza soleggiato, con addensamenti sparsi sulla Romagna e foschie o nebbie mattutine in Piemonte. Le massime saranno tra 8 e 12 °C. Al Centro resterà nuvolosità irregolare sulle regioni adriatiche, ma senza fenomeni, mentre sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato.

Al Sud persisteranno alcune piogge su Puglia, Calabria e nord Sicilia. Le altre regioni saranno più asciutte e con maggiori schiarite, mentre le temperature massime scenderanno tra 11 e 16 °C.