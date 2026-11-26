Approvati gli atti per l’affidamento biennale del servizio di assistenza, consulenza psicosociale e sostegno alla genitorialità. Particolare attenzione alla tutela dei minori

Ostia, 26 novembre 2026 – Quasi mezzo milione di euro per garantire la continuità dei servizi di sostegno alle famiglie e di tutela dei minori del territorio. Il Municipio X di Roma Capitale ha disposto l’avvio di una nuova procedura di affidamento per il Centro per la Famiglia Stella Polare, con una durata di 24 mesi e una spesa complessiva massima prevista di 496.028,35 euro, Iva inclusa.

Il provvedimento, contenuto nella determinazione dirigenziale numero CO/2669/2026 del 10 novembre, arriva in vista della scadenza dell’attuale affidamento, prevista per il 31 dicembre 2026. Il servizio è attualmente affidato alla cooperativa sociale Azzurra 84, per un importo complessivo di 409.874,48 euro, Iva inclusa.

Centro per la Famiglia Stella Polare: quali servizi offre

Il Centro Stella Polare rappresenta un punto di riferimento nell’ambito della rete territoriale dei servizi sociali e socioeducativi del Municipio X. Le attività comprendono informazione, orientamento, consulenza psicosociale, sostegno alla genitorialità e accompagnamento dei nuclei familiari, oltre a interventi specialistici finalizzati alla tutela delle relazioni familiari e del benessere dei minori.

È prevista inoltre l’attivazione di uno spazio dedicato al Servizio per il Diritto di Visita e di Relazione, finalizzato a tutelare la continuità dei rapporti tra i minori e le figure genitoriali o familiari nelle situazioni di particolare complessità, anche legate a separazioni e divorzi.

La nuova procedura di affidamento nasce proprio dall’esigenza di evitare interruzioni nell’erogazione delle prestazioni e assicurare la prosecuzione degli interventi rivolti alle famiglie del territorio.

Quasi 500mila euro per i servizi sociali del Municipio X

Il finanziamento sarà garantito attraverso una combinazione di risorse municipali e fondi destinati al contrasto della povertà. In particolare, 375.718,56 euro provengono dal bilancio municipale, ripartiti equamente tra le annualità 2027 e 2028, mentre ulteriori 120.309,79 euro derivano dalla quota regionale della Quota Servizi del Fondo Povertà, relativa all’annualità 2020.

Gli interventi finanziati attraverso quest’ultimo fondo sono rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione e ai nuclei familiari o alle persone che si trovano in analoghe condizioni di disagio economico, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Dei 472.407,95 euro posti a base di gara, al netto dell’Iva, 458.793,52 euro sono destinati ai costi della manodopera.

Centro Stella Polare, come sarà scelto il nuovo gestore

L’affidamento avverrà attraverso una procedura negoziata, preceduta da un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici interessati. La selezione privilegerà la qualità delle prestazioni offerte: dei 100 punti complessivamente disponibili, 90 saranno attribuiti all’offerta tecnica e 10 a quella economica.