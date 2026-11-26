Affidato l’incarico per la riqualificazione e la mitigazione ambientale dell’area destinata ai servizi pubblici. L’intervento sarà finanziato attraverso le risorse delle compensazioni territoriali legate al centro Enea Casaccia

Fiumicino, 26 novembre 2026 – Un nuovo passo verso la riqualificazione di via Serrenti, a Passoscuro. Con la determinazione numero 6182, pubblicata il 26 novembre sull’albo pretorio, il Comune di Fiumicino ha disposto l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione dell’intervento di riqualificazione e mitigazione ambientale dell’area destinata ai servizi pubblici. Per il servizio l’amministrazione ha impegnato complessivamente 16.495,54 euro, comprensivi di oneri previdenziali e Iva.

L’incarico è stato affidato all’architetta Caterina Di Giorgio e comprende la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza durante la fase di esecuzione. La tempistica prevista per la consegna della documentazione progettuale è di 70 giorni.

Passoscuro, la riqualificazione finanziata con le compensazioni ambientali

Le risorse utilizzate per l’intervento provengono dalle misure di compensazione territoriale previste per i territori interessati dalla presenza di centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. In particolare, al Comune di Fiumicino sono stati riconosciuti, in relazione al centro di ricerca Enea Casaccia, 41.875,65 euro per l’annualità 2023 e ulteriori 41.302,95 euro per il 2024, per un totale di 83.178,60 euro.

Si tratta di risorse vincolate alla realizzazione di interventi ambientali, tra cui la difesa e l’assetto del territorio, la valorizzazione delle aree naturali, la tutela della biodiversità e lo sviluppo sostenibile.

Il documento di indirizzo alla progettazione dell’intervento di via Serrenti era già stato approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione numero 106 del 19 maggio 2026.

Via Serrenti, affidato l’incarico: i prossimi passi

L’amministrazione ha deciso di ricorrere a un professionista esterno, considerata l’impossibilità di avvalersi del personale comunale, già impegnato nelle ordinarie attività di servizio. L’affidamento è avvenuto mediante trattativa diretta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), con un ribasso dello 0,53% rispetto all’importo inizialmente stimato.

La sottoscrizione del disciplinare d’incarico resta subordinata all’esito favorevole delle verifiche sui requisiti del professionista. Il responsabile unico del progetto è l’architetto Piero Moretti.