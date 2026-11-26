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Pattinaggio di Figura, NHK Trophy: Daniel Grassl va a caccia della qualificazione alla Finale
L’Azzurro sul ghiaccio di Tokyo con il sogno di volare all’ultimo appuntamento del circuito iridato
Tokyo – Da venerdì 27 a domenica 29 novembre, la Keio Arena di Tokyo (Giappone) ospiterà l’NHK Trophy, sesta e ultima tappa dell’ISU Grand Prix of Figure Skating, ovvero il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura, arrivato alla sua trentaduesima edizione.
L’Italia si presenterà all’appuntamento con Daniel Grassl (Fiamme Oro) che tornerà sul ghiaccio dopo essersi attestato alla piazza d’onore nella competizione maschile di Skate America, disputatasi due settimane orsono.
Il ventiquattrenne azzurro è pienamente in corsa per accedere alla Finale del circuito, programmata a Chongqing (Cina) dal 10 al 12 dicembre. L’appuntamento è riservato ai migliori sei pattinatori di ogni ambito.
Alla luce dell’elevata concorrenza presente a Tokyo e delle innumerevoli combinazioni di classifica che possono essere generate dalla gara maschile, sarà possibile comprendere se Grassl si qualificherà all’atto conclusivo per la quarta stagione consecutiva solo al termine dell’appuntamento nipponico.
Questo il programma delle gare che vedranno impegnato l’italiano nel NHK Trophy, con gli orari del nostro Paese.
Venerdì 27 novembre
ore 11:00, programma corto maschile
Sabato 28 novembre
ore 11:30, programma libero maschile
Questo il calendario completo dell’ISU Grand Prix of Figure Skating 2026-2027:
23-25 ottobre: Grand Prix de France (Angers)
30 ottobre-1 novembre: Skate Canada (Kelowna)
6-8 novembre: Cup of China (Shenzhen)
13-15 novembre: Skate America (Everett)
20-22 novembre: Finlandia Trophy (Helsinki)
27-29 novembre: NHK Trophy (Tokyo)
10-13 dicembre: Finale (Chongching)
La copertura televisiva sarà garantita da Rai Sport, RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport (e canali collegati su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels).
Foto Diego Barbieri/FISG (da Ufficio Stampa FISG)
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