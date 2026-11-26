Tokyo – Da venerdì 27 a domenica 29 novembre, la Keio Arena di Tokyo (Giappone) ospiterà l’NHK Trophy, sesta e ultima tappa dell’ISU Grand Prix of Figure Skating , ovvero il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura, arrivato alla sua trentaduesima edizione.

Il ventiquattrenne azzurro è pienamente in corsa per accedere alla Finale del circuito, programmata a Chongqing (Cina) dal 10 al 12 dicembre. L’appuntamento è riservato ai migliori sei pattinatori di ogni ambito.