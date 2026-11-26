In Spagna Sánchez punta sui patrimoni da oltre 100 milioni: 2 miliardi per le politiche sociali

A pochi giorni dal voto, il premier spagnolo e candidato del PSOE Pedro Sánchez ha proposto una nuova imposta sui patrimoni superiori a 100 milioni di euro. Secondo il partito, il prelievo potrebbe generare circa 2 miliardi di euro l’anno da destinare a sussidi per la crescita dei figli, iniziative per l’abitazione e potenziamento dei servizi pubblici.

L’annuncio è arrivato attraverso un breve video diffuso sui canali social del presidente del governo. Sánchez ha presentato la misura come uno strumento di redistribuzione, sostenendo che i patrimoni più elevati debbano contribuire maggiormente al finanziamento delle politiche sociali.

“I super-ricchi dovranno pagare la loro giusta parte”, ha dichiarato il premier. Nel video ha aggiunto: “Se esce testa, i super-ricchi pagano; se esce croce, pagano comunque”.

La proposta nel contesto economico ed elettorale

La Spagna mostra segnali di crescita, con aumenti del prodotto interno lordo superiori alla media dell’area euro. La crescita, tuttavia, non si traduce automaticamente in un miglioramento delle condizioni di vita: i salari reali faticano a recuperare il potere d’acquisto perso con l’inflazione e il costo degli alloggi resta elevato in città come Madrid, Barcellona e Siviglia.

Il governo richiama inoltre la concentrazione della ricchezza. Secondo le valutazioni ufficiali riportate nella proposta, lo 0,1% più facoltoso detiene oltre il 10% della ricchezza complessiva, una quota aumentata costantemente dal 2010.

Sul piano politico, l’iniziativa ha riacceso la competizione tra i principali partiti. Il candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, raccoglie consensi vicini al 30%, leggermente superiori a quelli attribuiti a Sánchez. L’intesa tra il PP e Vox, guidato da Santiago Abascal, offre al fronte conservatore un margine ridotto nella prospettiva della formazione di una maggioranza.

L’annuncio può essere interpretato come un tentativo di mobilitare l’elettorato di sinistra e centro-sinistra favorevole all’equità fiscale. La misura, però, espone il governo a critiche sulla tempistica e sulla sua praticabilità.

Base imponibile e possibili effetti sui mercati

Restano aperte diverse questioni tecniche. Non è stato chiarito se l’imposta sarebbe una tantum o ricorrente, né come verrebbero valutati gli attivi illiquidi, tra cui partecipazioni societarie e immobili. Sono inoltre da definire il trattamento delle imprese familiari e quello della prima casa.

Questi elementi inciderebbero sia sulle entrate effettive sia sull’accettazione sociale e sulla sostenibilità giuridica della misura. Anche la stima di 2 miliardi di euro annui dovrà essere verificata considerando la base imponibile, le esenzioni e le eventuali contestazioni giudiziarie.

Per i grandi patrimoni, tra le possibili conseguenze figurano la revisione delle strategie d’investimento e la ricerca di giurisdizioni fiscali più favorevoli. Potrebbero inoltre emergere pressioni su alcune categorie di attivi, in particolare immobili di pregio e partecipazioni in società non quotate.

L’annuncio può aumentare la volatilità degli asset spagnoli e influire sulle decisioni degli investitori internazionali sensibili ai cambiamenti della politica fiscale. Si tratta, tuttavia, di possibili effetti legati all’incertezza normativa, non di risultati già verificati.

Destinazione delle risorse e percorso politico

Secondo il PSOE, le entrate sarebbero destinate a sostenere la crescita dei figli e a rendere più accessibili gli alloggi, oltre a finanziare servizi pubblici. La traduzione delle risorse in interventi efficaci richiederebbe tempi e capacità amministrativa sul territorio.

Il percorso della proposta potrebbe comprendere negoziati parlamentari, impugnazioni legali e la costruzione di un apparato capace di valutare patrimoni diversificati. La misura potrebbe inoltre diventare un tema polarizzante nella definizione della prossima maggioranza e delle priorità di bilancio.