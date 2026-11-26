Formazione professionale, tutela degli operatori e senso dello Stato. Sono i temi al centro del seminario promosso dal MOSAP, che si è svolto giovedì 26 novembre presso l’Hotel Selene di Pomezia. Un’occasione di approfondimento e confronto sulle competenze e sulle responsabilità che accompagnano l’attività quotidiana degli appartenenti alla Polizia di Stato.

L’iniziativa ha posto l’accento non soltanto sulla preparazione tecnica degli agenti, ma anche sulla dimensione etica della professione, sul senso del dovere e sulla consapevolezza del ruolo istituzionale di chi opera al servizio dei cittadini.

Formazione e tutela degli operatori di Polizia

Tre i principali argomenti affrontati durante il seminario: il percorso etico e valoriale del poliziotto, le tecniche di individuazione del falso documentale durante i controlli di Polizia e le recenti disposizioni in materia di tutela legale e penale degli appartenenti alle Forze di Polizia.

Ad approfondire gli aspetti legati alle garanzie e alla tutela degli operatori è stato l’avvocato e professore Antonello Madeo, mentre il sociologo e dirigente sindacale del MOSAP Leandro Abeille è intervenuto sul riconoscimento del falso documentale.

Alla base dell’iniziativa, la convinzione del sindacato che investire nella preparazione professionale degli agenti significhi migliorare la qualità del servizio, rafforzare la sicurezza dei cittadini e tutelare chi quotidianamente è chiamato ad affrontare situazioni complesse.

Il ricordo di Gianni De Gennaro

Nel corso della giornata, i partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di Gianni De Gennaro , recentemente scomparso.

Un momento di raccoglimento per ricordare il percorso professionale e istituzionale di una figura che ha ricoperto incarichi di rilievo nella Polizia di Stato e nella lotta alla criminalità organizzata.