Roma, 26 novembre 2026 – Autobus più veloci, nuove corsie preferenziali, semafori che danno la precedenza ai mezzi pubblici e una rete tranviaria destinata ad ampliarsi. Fino alla realizzazione della quarta linea della metropolitana. Roma ridisegna il futuro della propria mobilità attraverso una serie di interventi illustrati dall’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, che ha fatto il punto sui progetti in corso e sulle prossime scadenze. L’obiettivo è ridurre i tempi di percorrenza del trasporto pubblico e migliorare i collegamenti tra i diversi quadranti della Capitale.

Autobus a Roma, in arrivo una rete di 180 chilometri di corsie protette

Una delle principali novità riguarda la realizzazione di una rete di percorsi protetti lunga 180 chilometri, già prevista dal Piano regolatore generale del 2008 ma mai attuata. Entro la fine di dicembre sarà definito il cronoprogramma degli interventi, finalizzati ad aumentare la velocità commerciale degli autobus e ridurre i tempi trascorsi dai cittadini sui mezzi pubblici.

Parallelamente, Roma Capitale sta investendo nei sistemi di priorità semaforica, attraverso i quali autobus e tram potranno beneficiare del verde in corrispondenza delle corsie dedicate. Un intervento che sarà accompagnato dalla revisione del sistema delle fermate.

Roma, alcune fermate degli autobus potrebbero essere eliminate

A cambiare potrebbe essere anche la distribuzione delle fermate lungo i percorsi delle linee. Grazie all’installazione di sistemi di conteggio dei passeggeri a bordo degli autobus, l’amministrazione ha individuato alcune fermate nelle quali non si registrano salite o discese di utenti.

Secondo Patanè, queste fermate dovranno essere eliminate per ottimizzare il servizio. Il superamento dei punti critici nei quali i mezzi pubblici procedono a velocità ridotta potrebbe consentire, secondo le stime dell’assessore, un risparmio di 18-20 minuti sui tempi di percorrenza.

Tramvia Togliatti, 24 nuovi tram e una corsa ogni quattro minuti

Proseguono intanto i lavori per la realizzazione della tramvia lungo viale Palmiro Togliatti, un’infrastruttura di otto chilometri suddivisa in più fasi. Attualmente è in costruzione il viadotto, indicato dall’assessore come il tratto più complesso dell’intero progetto.

Entro dicembre è previsto il completamento dei lavori del primo segmento, da Ponte Mammolo a via Ostuni, cui seguirà la fase di pre-esercizio. Per il secondo tratto, più lungo, da Centocelle a Cinecittà, il termine indicato è invece la fine del 2027. Nello stesso periodo è prevista anche la consegna dell’ultimo segmento del GRAB, la pista ciclabile lungo la Togliatti.

La nuova linea sarà servita da 24 tram di ultima generazione, in grado di trasportare fino a 3.500 passeggeri all’ora per ciascun senso di marcia. Nelle ore di punta è prevista una frequenza di quattro minuti, mentre il tempo di percorrenza dell’intero tragitto sarà compreso tra i 20 e i 22 minuti.

Tramvia Termini-Vaticano-Aurelio: quando iniziano i lavori

Tra le infrastrutture destinate a modificare la mobilità romana figura anche la Termini-Vaticano-Aurelio (TVA), la cui realizzazione è stata confermata da Patanè. L’avvio dei cantieri è previsto a partire dal 2027, ma resta da affrontare una delle principali criticità tecniche del progetto: la presenza dell’acquedotto del Peschiera nel sottosuolo di piazza di Villa Carpegna.

Un intervento diretto nell’area comporterebbe il rischio di bloccare la circolazione lungo via Gregorio VII per due anni. Per ridurre l’impatto sulla viabilità, l’amministrazione sta quindi valutando la possibilità di intervenire a monte, nell’area del Parco del Pineto.

Il progetto del segmento Giureconsulti-Cavalleggeri è già pronto, mentre quello da Cavalleggeri a Torre Argentina è in fase di revisione per coordinarlo con il cantiere della Metro C a Chiesa Nuova. L’apertura dei cantieri è prevista tra la fine del 2027 e il 2028, anno nel quale l’amministrazione punta ad accelerare la realizzazione dell’infrastruttura, partendo dall’Aurelio per raggiungere il centro storico.

Tram 19, il ritorno a Prati e Ottaviano

Novità anche per la linea tranviaria 19. Secondo quanto annunciato dall’assessore alla Mobilità, il tram tornerà nel quartiere Prati in primavera, mentre il ripristino del collegamento fino a Ottaviano sarà subordinato alla conclusione dei lavori della Metro C in via Barletta.

Metro D di Roma: 30 chilometri e 27 stazioni

Il progetto più ambizioso resta quello della quarta linea della metropolitana. La Metro D dovrebbe svilupparsi lungo un percorso di 30 chilometri, con 27 stazioni, collegando il quadrante nord-occidentale della Capitale a quello sud-orientale.

La nuova infrastruttura è progettata per garantire interscambi con quattro linee della metropolitana e tre ferrovie regionali. Nel mese di ottobre Roma Capitale ha presentato al ministero una richiesta di finanziamento da 174 milioni di euro per la progettazione del primo tratto.