Controlli della polizia locale tra Marconi e Torrenova. Gravi carenze igienico-sanitarie e un esercizio ancora operativo nonostante il divieto di prosecuzione dell’attività

Roma, 27 novembre 2026 – Alimenti in pessimo stato di conservazione, uova scadute, sporco stratificato e accumuli di grasso sulle attrezzature da cucina. È il quadro emerso nel corso di due distinti interventi della polizia di Roma Capitale nelle attività di ristorazione della città. Il bilancio dei controlli è di circa 250 chili di prodotti alimentari e 1.200 uova scadute sequestrati e distrutti, sanzioni per circa 15mila euro, la sospensione immediata di un ristorante in zona Marconi e l’apposizione dei sigilli a un locale di Torrenova.

Marconi, gravi carenze igienico-sanitarie nel ristorante

Nel primo intervento, gli agenti dell’XI Gruppo Marconi della polizia locale, insieme al personale della Asl, hanno effettuato un’ispezione all’interno di un ristorante etnico, riscontrando gravi criticità igienico-sanitarie sia nella cucina sia nei locali adibiti a deposito.

Tra le irregolarità accertate figurano le precarie condizioni di conservazione degli alimenti, crudi e cotti, la diffusa presenza di sporco stratificato e incrostazioni, oltre a consistenti accumuli di grasso sulle pavimentazioni e sulle attrezzature.

A queste si aggiungono carenze nelle condizioni igieniche del personale, la mancata indicazione degli allergeni nei menù e l’assenza di adeguate protezioni alle finestre per impedire l’ingresso degli insetti.

Alla luce delle condizioni riscontrate, gli agenti hanno proceduto al sequestro e alla contestuale distruzione sul posto dei prodotti alimentari e delle uova scadute. Sono state inoltre elevate sanzioni per circa 15mila euro e disposta l’immediata sospensione dell’attività di ristorazione.

Torrenova, ristorante aperto nonostante il divieto: scattano i sigilli

Il secondo intervento ha interessato un locale di ristorazione etnica nella zona di Torrenova, già oggetto di segnalazioni da parte dei residenti per presunte emissioni sonore moleste e schiamazzi.

Durante il sopralluogo, gli agenti hanno accertato che il locale continuava a esercitare la propria attività nonostante fosse già destinatario di un provvedimento amministrativo di divieto di prosecuzione dell’esercizio, adottato a seguito di irregolarità amministrative e carenze nel titolo autorizzativo.

Accertata l’inosservanza del precedente provvedimento, la polizia locale ha proceduto all’apposizione dei sigilli al locale.