Roma, 26 novembre 2026 – Una nuova opportunità terapeutica per i pazienti affetti da tumore al pancreas. La Regione Lazio punta a garantire l’accesso gratuito al daraxonrasib (Rasonque), farmaco innovativo destinato al trattamento delle forme metastatiche di adenocarcinoma pancreatico. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, attraverso un post pubblicato su X: “Il daraxonrasib contro il tumore al pancreas arriva gratis nel Lazio. Garantiamo tempi certi di valutazione in 7 giorni e massima sicurezza clinica nei centri più qualificati, continuando a lavorare affinché si arrivi al più presto a una soluzione nazionale”, ha dichiarato il governatore.

Tumore al pancreas, accesso gratuito al daraxonrasib nel Lazio

Secondo quanto anticipato dal Messaggero, nella giornata di oggi la Giunta regionale dovrebbe approvare una delibera specifica per garantire l’accesso al farmaco. Il provvedimento, secondo quanto appreso dall’Adnkronos Salute, punta a definire un percorso uniforme, trasparente e rigoroso per l’accesso alla terapia. Il farmaco, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa, ha già ottenuto il via libera negli Stati Uniti e in Europa ed è attualmente al vaglio dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

L’iniziativa regionale punta dunque a offrire una possibilità terapeutica senza far ricadere il costo del trattamento sulle famiglie, garantendo tempi certi per la valutazione clinica dei pazienti e affidandosi ai centri più qualificati, in attesa di una soluzione a livello nazionale.

Bertucci: “L’innovazione scientifica non sia un privilegio”

A commentare positivamente l’annuncio è Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio ed esponente di Fratelli d’Italia: “La notizia dell’accesso gratuito da parte della Regione Lazio al daraxonrasib (Rasonque) per i pazienti colpiti da tumore al pancreas è un fatto di una importanza assoluta: garantire un farmaco innovativo e particolarmente costoso, destinato a tutte quelle persone che sono chiamate a combattere la difficile battaglia contro il cancro al pancreas in fase metastatica, vuol dire mettere al centro il diritto alla salute, l’innovazione scientifica e l’uguaglianza nell’accesso alle cure”.