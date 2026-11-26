Shanghai – Da venerdì 27 a domenica 29 novembre, il World Tour di short-track, ossia il massimo circuito internazionale della disciplina, vivrà la sua quarta tappa a Shanghai (Cina). L’appuntamento sarà ospitato dallo SPD Bank Oriental Sports Center della metropoli asiatica.

L’Italia, dopo le due vittorie e i sei podi complessivi conquistati nelle prime due tappe di Vancouver e Montreal, settimana scorsa a Seoul ha aggiunto al proprio bottino anche una terza affermazione, portando peraltro a otto i piazzamenti nelle prime tre posizioni.

Saranno nove gli azzurri impegnati sul ghiaccio di Shanghai, quattro nel settore femminile e cinque nell’ambito maschile.

Le donne selezionate sono Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Katia Filippi (C.S. Esercito) e Gloria Ioriatti (Fiamme Oro). Per quanto concerne gli uomini, i convocati sono Pietro Marinelli (C.S. Carabinieri), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) e Daniele Zampedri (Fiamme Gialle).

Il team sarà seguito dal direttore delle squadre nazionali Kenan Gouaedec, dall’allenatore nazionale Nicola Rodigari, dall’allenatore Tommaso Dotti, dall’allenatore Fabien Abejean, dall’attrezzista Assen Pantov e dal video coach Kiril Pantov.

Per quanto riguarda il programma della tappa, la giornata di venerdì sarà dedicata alle qualificazioni e alle batterie. Le finali si disputeranno fra sabato e domenica. Va sottolineato come le competizioni siano previste fra la mattinata e il primo pomeriggio cinese, dunque la marcata differenza di fuso orario farà sì che le gare si disputino fra la nottata e la prima mattina europea.

Venerdì 27 novembre (Orari Italiani)

Batterie e qualificazioni in orari ancora da definire.

Indicativamente fra la notte e la prima mattina italiana.

Sabato 28 novembre (Orari Italiani)

Dalle ore 3:00 – ripescaggi

Dalle ore 7:00 – Finali

Le Finali del primo giorno saranno 500 metri e 1.500 maschili; 1.000 e staffetta femminili

Domenica 29 novembre (Orari Italiani)

Dalle ore 3:00 – ripescaggi

Dalle ore 7:00 – Finali

Le Finali del secondo giorno saranno staffetta mista; 1.000 metri e staffetta maschili; 500 e 1.500 metri femminili.

Qui tutte le informazioni legate alla quarta tappa del World Tour di short-track.

Questo il calendario completo del World Tour 2026-27 di short-track:

23-25 ottobre: Vancouver (Canada)

30 ottobre-1 novembre: Montreal (Canada)

20-22 novembre: Seoul (Corea del Sud)

27-29 novembre: Shanghai (Cina)

4-6 dicembre: Pechino (Cina)

5-7 febbraio: Danzica (Polonia)

12-14 febbraio: Tilburg (Paesi Bassi)

La copertura televisiva in Italia sarà garantita da Discovery+ e HBO Max.

Foto Dominic Tanguay (da Ufficio Stampa FISG)