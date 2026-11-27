INFORMAZIONE DI SERVIZIO
A12 Roma-Civitavecchia, chiude stanotte l’area di servizio Arrone est: gli orari
Lavori di manutenzione dei pali dell’illuminazione. I dettagli
Fiumicino, 27 novembre 2026 – Chiusura notturna sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Dalle 22 di oggi, venerdì 27 novembre, alle 6 di sabato 28 novembre, sarà chiusa l’area di servizio Arrone est, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con la Roma-Fiumicino e Maccarese-Fregene, in direzione Civitavecchia e SS1 Aurelia. Il provvedimento si rende necessario per consentire i lavori di manutenzione dei pali dell’illuminazione.
A12, chiusura anticipata per il parcheggio dei mezzi pesanti
Limitazioni previste anche per gli autotrasportatori. Il parcheggio riservato ai veicoli pesanti, situato all’interno dell’area di servizio, sarà infatti chiuso già dalle ore 18 di oggi, fino alla riapertura dell’area, prevista alle 6 di domani mattina.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla viabilità è possibile consultare il sito autostrade.it, utilizzare l’app di Autostrade per l’Italia oppure contattare il call center viabilità al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.