Fiumicino, 27 novembre 2026 – Chiusura notturna sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Dalle 22 di oggi, venerdì 27 novembre, alle 6 di sabato 28 novembre, sarà chiusa l’area di servizio Arrone est, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con la Roma-Fiumicino e Maccarese-Fregene, in direzione Civitavecchia e SS1 Aurelia. Il provvedimento si rende necessario per consentire i lavori di manutenzione dei pali dell’illuminazione.