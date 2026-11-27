VIABILITA'
A12 Roma-Civitavecchia, chiudono gli svincoli di Cerveteri-Ladispoli e Santa Severa: orari e alternative
Limitazioni alla circolazione tra il 2 e il 4 dicembre, con chiusure in entrata e in uscita. Tutti gli orari e i percorsi alternativi per automobilisti e mezzi pesanti
Cerveteri, 27 novembre 2026 – Nuove chiusure notturne sull’autostrada Roma-Civitavecchia. Tra mercoledì 2 e venerdì 4 dicembre saranno interessati dalle limitazioni alla circolazione gli svincoli di Cerveteri-Ladispoli e Santa Severa, con interdizioni temporanee in entrata e in uscita, in entrambe le direzioni. Le chiusure scatteranno in diverse fasce orarie comprese tra le 22 e le 5 del mattino. Previsti percorsi alternativi anche per i mezzi pesanti.
Cerveteri-Ladispoli, chiusure nella notte tra il 2 e il 3 dicembre
Dalle 22 di mercoledì 2 dicembre alle 2 di giovedì 3 dicembre:
- Chiusura dell’uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia. In alternativa, utilizzare lo svincolo di Santa Severa.
- Chiusura dell’entrata verso Roma. In alternativa, utilizzare la stazione di Torrimpietra.
Dall’1 alle 5 di giovedì 3 dicembre:
- Chiusura dell’uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, utilizzare la stazione di Torrimpietra.
- Chiusura dell’entrata verso la SS1 Aurelia. In alternativa, utilizzare lo svincolo di Santa Marinella-Santa Severa.
Santa Severa, chiusure nella notte tra il 3 e il 4 dicembre
Dalle 22 di giovedì 3 dicembre alle 2 di venerdì 4 dicembre:
- Chiusura dell’uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia. In alternativa, utilizzare la stazione di Civitavecchia Sud.
- Chiusura dell’entrata verso Roma. In alternativa, utilizzare lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli.
Dall’1 alle 5 di venerdì 4 dicembre:
- Chiusura dell’uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, utilizzare lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli.
- Chiusura dell’entrata verso la SS1 Aurelia, con percorsi alternativi differenziati in base alla tipologia di veicolo.
I percorsi alternativi per auto e mezzi pesanti
Durante la chiusura dell’entrata di Santa Severa verso la SS1 Aurelia, prevista dall’1 alle 5 del 4 dicembre, saranno consigliati i seguenti itinerari:
- Veicoli leggeri e mezzi pesanti fino a 7 tonnellate di massa a pieno carico: utilizzare la stazione di Civitavecchia Sud.
- Mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate: utilizzare lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli.
Si consiglia agli automobilisti di pianificare gli spostamenti tenendo conto delle fasce orarie interessate dalle chiusure.