Cerveteri, 27 novembre 2026 – Nuove chiusure notturne sull’autostrada Roma-Civitavecchia. Tra mercoledì 2 e venerdì 4 dicembre saranno interessati dalle limitazioni alla circolazione gli svincoli di Cerveteri-Ladispoli e Santa Severa, con interdizioni temporanee in entrata e in uscita, in entrambe le direzioni. Le chiusure scatteranno in diverse fasce orarie comprese tra le 22 e le 5 del mattino. Previsti percorsi alternativi anche per i mezzi pesanti.