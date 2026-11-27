Nel primo semestre 2026 il tasso di default delle imprese agricole italiane è rimasto al 2,1%, mentre quello dell’industria alimentare è passato dal 3,4% al 3,6%. La media nazionale è rimasta stabile al 2,8%, secondo i dati dell’Osservatorio Crif sulle imprese.

La rilevazione comprende circa 600.000 aziende agricole e 60.000 imprese dell’alimentare, settore che include anche bevande e tabacco. I dati descrivono una diversa esposizione alle tensioni economiche e geopolitiche: l’agricoltura mantiene una maggiore stabilità, mentre la trasformazione risente dell’aumento dei costi, della debolezza dei consumi e delle difficoltà sui mercati esteri.

«L’industria agroalimentare rappresenta una filiera strategica per l’economia italiana. All’interno convivono realtà molto diverse: l’agricoltura mostra capacità di tenuta, mentre la trasformazione è più esposta agli aumenti dei costi operativi e alla contrazione della domanda», ha dichiarato Luca D’Amico.

Le differenze tra le attività

Nel comparto agricolo il default delle coltivazioni resta intorno all’1,9%, mentre quello dell’allevamento scende lievemente al 2,1%. Tra le attività di trasformazione, la lavorazione di frutta e verdura registra ancora il valore più alto, pari al 4%, seppure in lieve miglioramento.

Il lattiero-caseario evidenzia invece il peggioramento più marcato, dal 2,8% al 3,3%. Lavorazione della carne e produzione di alcolici mostrano segnali di ripresa; pane, pasta e pasticceria mantengono una relativa stabilità.

Prezzi energetici e materie prime, tensioni commerciali internazionali e variabilità dei mercati agricoli globali incidono sui diversi segmenti della filiera. Le imprese di trasformazione, più orientate all’export, sono maggiormente esposte alle incertezze geopolitiche.

Credito e pagamenti

Nel primo semestre le nuove erogazioni alle aziende agricole sono diminuite dell’1,5%, rispetto a una contrazione nazionale dell’1,1%. Per l’industria alimentare il calo è stato più ampio, pari al 4,8%. Secondo Crif, una parte della riduzione può rappresentare una normalizzazione dopo il 2025, segnato da investimenti agricoli particolarmente dinamici grazie a incentivi mirati.

Il quadro territoriale è disomogeneo: in Lombardia i finanziamenti all’alimentare sono cresciuti del 9%, mentre in Puglia sono aumentati i crediti destinati a entrambi i comparti.

Nel terzo trimestre 2026 ha pagato alla scadenza il 38,9% delle aziende agricole, contro il 29% delle imprese alimentari e il 42,3% della media italiana. La puntualità è peggiorata rispetto all’anno precedente in entrambi i comparti. I ritardi oltre 90 giorni restano comunque vicini ai livelli nazionali.

La presenza di molte piccole imprese e ditte individuali può rendere più difficile l’accesso al credito e amplificare le fragilità finanziarie. Per banche e investitori, il quadro richiede attenzione al rischio di concentrazione e alla qualità degli asset legati alla filiera. Per le imprese, tra le direttrici indicate figurano efficienza energetica, digitalizzazione, automazione e diversificazione dei mercati di sbocco.