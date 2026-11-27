Anzio, 27 novembre 2026 – Due furti nel giro di poco tempo, prima in un supermercato e poi in un negozio di articoli per la casa. È quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Anzio, che nella serata del 24 novembre hanno arrestato in flagranza due uomini di 47 e 50 anni, entrambi residenti ad Aprilia e già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.

Sorpresi con la merce nascosta nello zaino

L’intervento è scattato intorno alle 19.15, quando un dipendente di un esercizio commerciale di via Nettunense ha contattato il 112. Giunti sul posto, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno preso in consegna i due uomini, già bloccati dall’addetto alla vigilanza interna dopo essere stati sorpresi con della merce non pagata.

All’interno di uno zaino erano stati occultati tre rasoi elettrici, del valore complessivo di circa 71 euro.

La scoperta del secondo furto

I carabinieri hanno quindi esteso la perquisizione all’automobile in uso ai due uomini, parcheggiata all’esterno dell’attività commerciale. Nell’abitacolo sono stati rinvenuti generi alimentari per un valore di circa 45 euro, dei quali i due non sarebbero stati in grado di giustificare la provenienza.

Gli accertamenti hanno permesso di ricondurre la merce a un precedente furto, avvenuto poco prima ai danni di un supermercato di via di Villa Claudia, sempre ad Anzio.

Tutta la refurtiva recuperata è stata restituita ai responsabili dei rispettivi esercizi commerciali. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, i due uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni ad Aprilia, in attesa del giudizio per direttissima.