In apertura di Consiglio comunale il sindaco Aurelio Lo Fazio ha ricordato il 39enne concittadino mancato in Colombia e le due vittime in Kuwait, chiedendo un minuto di raccoglimento

In apertura di Consiglio comunale il sindaco Aurelio Lo Fazio ha preso la parola per ricordare un giovane concittadino recentemente scomparso in Colombia e le due vittime in Kuwait, invitando l’aula a osservare un minuto di raccoglimento. Di seguito le parole del primo cittadino.

«Chiedo l’attenzione del Consiglio comunale per ricordare un nostro giovane concittadino, Andrea Pavia, mancato nei giorni scorsi in Colombia, dove si trovava per uno stage. Aveva solo 39 anni ed è stato portato via da un malore improvviso. Da qualche tempo viveva a Lima, in Perù, con la moglie, dopo aver girato il mondo per il lavoro nelle relazioni internazionali, materia che lo aveva visto brillante laureato alla Sapienza, con 110 e lode».

Il rientro della salma e il legame con Anzio

«Proprio mentre ci stiamo riunendo, la salma sta facendo rientro in Italia e domani si terranno le esequie nella Basilica di Santa Teresa».

«Pur vivendo all’estero, prima nei Paesi Scandinavi e poi in Sudamerica, Andrea non aveva mai dimenticato Anzio, sua città natale, dove si era diplomato con il massimo dei voti e dove aveva sempre espresso il desiderio di tornare una volta in pensione».

Il cordoglio istituzionale e il ricordo delle vittime in Kuwait

«Il nostro giovane concittadino si era fatto apprezzare ovunque aveva lavorato, basta pensare che la Camera di commercio italiana in Perù ha immediatamente deciso di intitolare a lui tutte le iniziative che si svolgeranno in quel Paese nel 2027. Cordoglio è stato espresso dagli uffici dell’Unione europea in Perù».