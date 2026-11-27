IL BLITZ
Aprilia, una polveriera tra le mura di casa: scoperto un deposito clandestino di esplosivi
Blitz della Guardia di Finanza in un’abitazione utilizzata come deposito abusivo di materiale esplodente e articoli pirotecnici. Denunciato un uomo
Aprilia, 27 novembre 2026 – Quasi due quintali di materiale esplodente e artifici pirotecnici custoditi illegalmente all’interno di un’abitazione. È quanto scoperto ad Aprilia dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina, nell’ambito delle attività di contrasto agli illeciti e di tutela della sicurezza pubblica, coordinate dalla Procura della Repubblica pontina.
Le indagini, condotte dai militari del Gruppo di Latina, hanno consentito di individuare un deposito clandestino di materiale esplodente, ricavato all’interno di un’abitazione.
Nel corso della perquisizione, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro quasi due quintali di esplosivi e artifici pirotecnici. Un uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di detenzione illegale di materie esplodenti.
L’operazione rientra nelle attività investigative e di controllo del territorio condotte dalla Guardia di Finanza di Latina, sotto il coordinamento della Procura, per prevenire condotte potenzialmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Per l’indagato vale il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.