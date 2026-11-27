Aprilia, 27 novembre 2026 – Quasi due quintali di materiale esplodente e artifici pirotecnici custoditi illegalmente all’interno di un’abitazione. È quanto scoperto ad Aprilia dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina , nell’ambito delle attività di contrasto agli illeciti e di tutela della sicurezza pubblica, coordinate dalla Procura della Repubblica pontina.

Nel corso della perquisizione, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro quasi due quintali di esplosivi e artifici pirotecnici. Un uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di detenzione illegale di materie esplodenti.