Da Amazon a Unieuro e MediaWorld, ecco dove cercare le offerte e come riconoscere i prezzi davvero convenienti

Roma, 27 novembre 2026 – Il Black Friday 2026 è arrivato. Oggi, venerdì 27 novembre, è la giornata simbolo degli sconti, con promozioni online e nei negozi su smartphone, televisori, elettrodomestici, abbigliamento e prodotti per la casa. Un appuntamento che quest’anno è stato anticipato da diversi giorni di offerte e che non terminerà necessariamente alla mezzanotte: molte iniziative proseguiranno per tutto il fine settimana, fino al Cyber Monday di lunedì 30 novembre.

Da Amazon a Unieuro e MediaWorld, le principali piattaforme e catene di elettronica hanno dedicato al Black Friday campagne promozionali con calendari differenti. Per chi deve acquistare un nuovo dispositivo o vuole anticipare i regali di Natale, è il momento di confrontare prezzi e condizioni. Ma non tutti gli sconti rappresentano automaticamente un buon affare e aspettare l’ultimo giorno potrebbe non garantire un risparmio maggiore.

Black Friday 2026, dove trovare le offerte di oggi

Amazon ha avviato la propria Settimana del Black Friday il 19 novembre, annunciando oltre un milione di offerte fino alle 23:59 del 30 novembre. La campagna interessa tecnologia, elettronica, casa, cucina, bellezza, moda, giocattoli e numerose altre categorie. Le promozioni sono consultabili nella pagina ufficiale del Black Friday Amazon, dove prezzi e disponibilità possono cambiare durante la giornata.

Anche Unieuro è nel pieno della Black Week, iniziata lunedì 23 novembre e programmata fino al Cyber Monday. Gli sconti riguardano smartphone, televisori, informatica, gaming ed elettrodomestici. Per verificare le iniziative e le condizioni di acquisto è possibile consultare il sito ufficiale di Unieuro.

MediaWorld ha indicato il 27 novembre come data centrale della campagna 2026, con promozioni dedicate all’elettronica di consumo e alla tecnologia, tra offerte online e nei punti vendita. Smartphone, notebook, televisori, piccoli e grandi elettrodomestici sono tra le categorie presentate nella sezione Black Friday di MediaWorld.

Le percentuali di sconto e la disponibilità dei singoli articoli possono variare in base al rivenditore. Per questo, prima di acquistare, è opportuno controllare il prezzo aggiornato e l’eventuale scadenza della promozione.

Quando finisce il Black Friday e cosa succede nel weekend

Il Black Friday cade oggi, venerdì 27 novembre, ma la stagione degli sconti non si conclude con questa giornata. Sabato 28 e domenica 29 novembre resteranno attive diverse campagne promozionali, mentre lunedì 30 novembre sarà il Cyber Monday, tradizionalmente associato alle offerte online e ai prodotti tecnologici.

Amazon e Unieuro hanno già indicato il 30 novembre come termine delle rispettive iniziative. Per altri negozi, invece, la durata delle promozioni può cambiare da un prodotto all’altro.

Non è detto, quindi, che acquistare oggi sia sempre più conveniente rispetto ai giorni successivi. Alcuni articoli potrebbero mantenere lo stesso prezzo per tutta la campagna, mentre altri potrebbero essere interessati da promozioni differenti. Il confronto tra più rivenditori resta il sistema più utile per valutare la convenienza effettiva.

Sconti del Black Friday, come capire se un’offerta è davvero conveniente

Il rischio principale durante le grandi campagne promozionali è lasciarsi convincere da una percentuale di sconto senza verificare il prezzo di partenza. Un televisore pubblicizzato con una riduzione particolarmente elevata, per esempio, non è necessariamente meno costoso rispetto allo stesso modello venduto altrove.

La normativa italiana prevede una tutela specifica. In base all’articolo 17-bis del Codice del consumo, negli annunci di riduzione di prezzo il valore precedente deve corrispondere, di norma, al prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni precedenti, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Prima di completare un acquisto è quindi utile confrontare il prezzo con quello di altri negozi, verificare le caratteristiche esatte del prodotto e considerare eventuali spese aggiuntive, dalla consegna ai servizi accessori. Anche lo storico dei prezzi, quando disponibile, può aiutare a capire se il ribasso rappresenti un’opportunità concreta.

Particolare attenzione va riservata alle offerte a tempo e ai prodotti disponibili in quantità limitate: la scadenza ravvicinata non dovrebbe sostituire una valutazione delle reali necessità di acquisto.

Acquisti online, resi e garanzia: quali sono i diritti dei consumatori

Gli sconti del Black Friday non cancellano le tutele previste per chi acquista online. Per gli acquisti a distanza effettuati presso venditori professionali, il consumatore dispone generalmente di 14 giorni dalla consegna per esercitare il diritto di recesso, senza dover fornire una motivazione, salvo le eccezioni stabilite dalla normativa.

Diversa è la situazione nei negozi fisici, dove il semplice ripensamento non dà automaticamente diritto alla restituzione del prodotto: in questi casi occorre verificare le condizioni applicate dal rivenditore.

Resta inoltre valida la garanzia legale di conformità di due anni per i prodotti nuovi acquistati da venditori professionali, anche quando vengono venduti a prezzo scontato.

Per gli acquisti online è consigliabile verificare l’identità del venditore, leggere le condizioni di reso e controllare il costo complessivo dell’ordine prima del pagamento.