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Castel Fusano, il Castello Chigi svela i suoi tesori: un viaggio tra arte e natura
Domani, sabato 28 novembre, apertura straordinaria della storica dimora privata. Le visite guidate sostengono il progetto di rinascita della pineta di Castel Fusano
Ostia, 27 novembre 2026 – Una dimora privata che custodisce secoli di storia, gli affreschi di Pietro da Cortona e una pineta da far rinascere. Domani, sabato 28 novembre, il Castello Chigi di Castel Fusano aprirà eccezionalmente le sue porte al pubblico, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire il patrimonio storico, artistico e naturalistico della tenuta. L’iniziativa sostiene il progetto di piantumazione avviato la scorsa primavera per favorire il recupero della storica pineta, gravemente colpita negli ultimi anni dalla cocciniglia tartaruga.
Un viaggio tra i tesori nascosti del Castello Chigi
A condurre i visitatori attraverso gli ambienti della dimora sarà lo storico dell’arte Daniele Petrucci. Il percorso comprende la Cappella barocca e la Galleria delle Carte Geografiche, impreziosite dagli affreschi di Pietro da Cortona (1596-1669), oltre alla mostra fotografica dedicata a Francesco Chigi Della Rovere, tra i primi sperimentatori della fotografia a colori in Italia. Ornitologo, naturalista e profondo conoscitore della tenuta, Francesco Chigi rappresenta una delle figure di rilievo nella storia della famiglia.
Dall’arte alla rinascita della pineta di Castel Fusano
Con l’arrivo dell’autunno è iniziata una nuova fase del progetto di piantumazione della tenuta. La messa a dimora di nuovi alberi contribuirà al recupero della pineta di Castel Fusano, duramente colpita dalla cocciniglia tartaruga. Le visite guidate rappresentano, dunque, non soltanto un’occasione per conoscere il patrimonio artistico del castello, ma anche un modo per contribuire alla salvaguardia del paesaggio e del patrimonio naturalistico del litorale romano.
Castello Chigi: come prenotare la visita di sabato 28 novembre
Ancora oggi abitato dalla famiglia proprietaria, il Castello Chigi conserva la sua natura di dimora privata. L’accesso è consentito esclusivamente in occasione delle aperture straordinarie e su prenotazione.
- Quando: sabato 28 novembre 2026.
- Dove: Castello Chigi, viale Mediterraneo 52, Castel Fusano.
- Programma e prenotazioni: www.castelfusano.org/visite-1.html.
- Contatti: info@castelfusano.org.