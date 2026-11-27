Ostia, 27 novembre 2026 – Una dimora privata che custodisce secoli di storia, gli affreschi di Pietro da Cortona e una pineta da far rinascere. Domani, sabato 28 novembre , il Castello Chigi di Castel Fusano aprirà eccezionalmente le sue porte al pubblico, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire il patrimonio storico, artistico e naturalistico della tenuta. L’iniziativa sostiene il progetto di piantumazione avviato la scorsa primavera per favorire il recupero della storica pineta, gravemente colpita negli ultimi anni dalla cocciniglia tartaruga.

A condurre i visitatori attraverso gli ambienti della dimora sarà lo storico dell’arte Daniele Petrucci. Il percorso comprende la Cappella barocca e la Galleria delle Carte Geografiche, impreziosite dagli affreschi di Pietro da Cortona (1596-1669), oltre alla mostra fotografica dedicata a Francesco Chigi Della Rovere, tra i primi sperimentatori della fotografia a colori in Italia. Ornitologo, naturalista e profondo conoscitore della tenuta, Francesco Chigi rappresenta una delle figure di rilievo nella storia della famiglia.