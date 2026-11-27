I BANDI
Cerchi lavoro? A dicembre concorsi pubblici per oltre 4.400 posti: requisiti, posti disponibili e scadenze
Dal Ministero della Difesa alla Polizia di Stato, passando per Aeronautica, sanità e Ispettorato del Lavoro: opportunità anche per diplomati e candidati con licenza media
Roma, 27 novembre 2026 – Dicembre si apre con migliaia di opportunità di lavoro nella Pubblica amministrazione. Secondo il quadro aggiornato al 23 novembre dal portale Concorsando, sono 39 i bandi in scadenza entro la fine dell’anno, per un totale di 4.403 posti. Quasi la metà delle opportunità riguarda le Forze armate e di polizia, ma non mancano selezioni nei ministeri, nella sanità e negli enti locali. A disposizione ci sono posti per laureati, diplomati e candidati in possesso della licenza media.
Particolarmente ricca sarà la prima settimana di dicembre, quando scadranno dieci bandi per complessivi 2.346 posti. Tra le selezioni più importanti figurano quelle per 1.100 assistenti del Ministero della Difesa, 1.050 volontari dell’Aeronautica Militare e 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato.
Concorsi pubblici dicembre 2026: i bandi con più posti
Le principali opportunità di lavoro del mese riguardano:
- Ministero della Difesa: 1.100 assistenti, scadenza 5 dicembre.
- Aeronautica Militare: 1.050 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), scadenza 3 dicembre.
- Polizia di Stato: 1.000 allievi vice ispettori, attraverso quattro concorsi, in scadenza il 17 dicembre.
- Ministero della Giustizia: 300 magistrati ordinari, scadenza 10 dicembre.
- Ispettorato Nazionale del Lavoro: 300 ispettori della vigilanza tecnica, scadenza 19 dicembre.
- ASST Santi Paolo e Carlo di Milano: 100 posti per diversi profili professionali, scadenza 31 dicembre.
- Esercito Italiano: 60 tenenti nei ruoli normali, scadenza 1° dicembre.
Concorsi con licenza media, diploma e laurea: le opportunità
Dei 39 bandi in scadenza nel mese di dicembre, quattro sono accessibili con la licenza media, cinque con il diploma e 30 richiedono la laurea.
Tra le opportunità più rilevanti per chi non possiede un titolo universitario figura il concorso per 1.050 VFI dell’Aeronautica Militare, accessibile con la licenza media, ferma restando la necessità di soddisfare gli ulteriori requisiti previsti dal bando.
Per i diplomati, invece, spicca il concorso per 1.100 assistenti del Ministero della Difesa, il più grande del mese per numero di posti, per il quale sarà possibile presentare domanda entro le 23.59 di sabato 5 dicembre.
Concorsi nelle Forze armate e di polizia: oltre 2.100 posti
Con sette bandi e 2.128 posti complessivi, il comparto delle Forze armate e di polizia rappresenta il settore con il maggior numero di opportunità.
Particolare attenzione ai quattro concorsi per allievi vice ispettori della Polizia di Stato, rispettivamente da 230, 200, 270 e 300 posti. Tutte le procedure hanno come termine per la presentazione delle domande giovedì 17 dicembre 2026.
Seguono i ministeri e gli enti nazionali, con 1.712 posti, la sanità con 524 e gli enti locali con 39.
Concorsi nella sanità: le opportunità anche nel Lazio
Il comparto sanitario registra il maggior numero di procedure, con 25 bandi per 524 posti complessivi, di cui 14 in Lombardia. Le selezioni interessano diversi profili professionali, tra cui infermieri, dirigenti medici, tecnici sanitari, ostetriche e operatori sociosanitari.
Tra gli appuntamenti che riguardano il Lazio figurano il concorso dell’Asl di Rieti, in scadenza domenica 6 dicembre, e quello dell’Asl di Viterbo, con termine per la presentazione delle domande fissato a giovedì 10 dicembre.
Concorsi pubblici, il calendario delle principali scadenze di dicembre
- 1° dicembre: 60 tenenti dell’Esercito.
- 3 dicembre: 1.050 volontari dell’Aeronautica Militare.
- 5 dicembre: 1.100 assistenti del Ministero della Difesa.
- 6 dicembre: concorsi Asl Rieti e Asl Salerno.
- 9 dicembre: concorso per la polizia locale del Comune di Genova.
- 10 dicembre: 300 magistrati ordinari e concorso Asl Viterbo.
- 13 dicembre: sette bandi del comparto sanitario.
- 17 dicembre: 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato.
- 19 dicembre: 300 ispettori della vigilanza tecnica.
- 31 dicembre: 100 posti presso l’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano.
Come partecipare ai concorsi pubblici e dove trovare i bandi
Per partecipare alle selezioni è necessario consultare i singoli bandi, verificando i requisiti di ammissione, i titoli di studio richiesti, le modalità di presentazione della domanda e le eventuali prove d’esame.
Il portale nazionale di riferimento per il reclutamento nella Pubblica amministrazione è inPA, mentre per le selezioni militari e di polizia occorre consultare anche i rispettivi portali istituzionali.
Attenzione agli orari di scadenza: non tutte le procedure consentono di presentare domanda fino alla mezzanotte dell’ultimo giorno. È consigliabile verificare in anticipo la disponibilità delle credenziali digitali e della PEC, laddove richiesta, senza attendere le ultime ore per inoltrare la candidatura.