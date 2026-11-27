Roma, 27 novembre 2026 – Dicembre si apre con migliaia di opportunità di lavoro nella Pubblica amministrazione. Secondo il quadro aggiornato al 23 novembre dal portale Concorsando, sono 39 i bandi in scadenza entro la fine dell’anno, per un totale di 4.403 posti. Quasi la metà delle opportunità riguarda le Forze armate e di polizia, ma non mancano selezioni nei ministeri, nella sanità e negli enti locali. A disposizione ci sono posti per laureati, diplomati e candidati in possesso della licenza media.