Civitavecchia, 27 novembre 2026 – Un foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Civitavecchia per un anno. È il provvedimento adottato dal questore della provincia di Roma nei confronti di un noto influencer, a seguito di un episodio avvenuto lo scorso ottobre all’interno di un centro di preghiera islamico. La misura di prevenzione è stata disposta al termine dell’istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Roma.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’influencer sarebbe entrato nel luogo di culto assumendo atteggiamenti provocatori e di scherno nei confronti dei fedeli presenti. L’influencer avrebbe consumato alimenti di derivazione suina, determinando l’interruzione del momento di raccoglimento religioso. Prima di allontanarsi, avrebbe inoltre prospettato ai presenti la possibilità di tornare nei giorni successivi per replicare lo stesso comportamento.