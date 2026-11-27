LE PROVOCAZIONI
Civitavecchia, mangia carne di maiale in un centro islamico e posta il video: foglio di via
Il questore di Roma ha disposto il divieto di ritorno nel territorio comunale. Gli accertamenti della Digos riguardano anche altri episodi analoghi avvenuti nella provincia
Civitavecchia, 27 novembre 2026 – Un foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Civitavecchia per un anno. È il provvedimento adottato dal questore della provincia di Roma nei confronti di un noto influencer, a seguito di un episodio avvenuto lo scorso ottobre all’interno di un centro di preghiera islamico. La misura di prevenzione è stata disposta al termine dell’istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Roma.
Le provocazioni nel centro di preghiera islamico
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’influencer sarebbe entrato nel luogo di culto assumendo atteggiamenti provocatori e di scherno nei confronti dei fedeli presenti. L’influencer avrebbe consumato alimenti di derivazione suina, determinando l’interruzione del momento di raccoglimento religioso. Prima di allontanarsi, avrebbe inoltre prospettato ai presenti la possibilità di tornare nei giorni successivi per replicare lo stesso comportamento.
L’episodio è stato documentato in diretta e le immagini sono state successivamente pubblicate sui social network. Nel filmato compariva anche uno dei fedeli, il cui volto era stato oscurato attraverso la sovrapposizione dell’immagine di un maiale, accentuando, secondo la Questura, il carattere provocatorio della condotta nei confronti della fede musulmana.
Foglio di via, altri episodi al vaglio della Digos
Gli approfondimenti condotti dalla Digos della Questura di Roma hanno portato alla segnalazione dei fatti all’autorità giudiziaria. Al vaglio degli investigatori vi sono anche ulteriori episodi analoghi verificatisi nel territorio della provincia capitolina.
Il provvedimento adottato dal questore, di natura preventiva, gli vieta di fare ritorno a Civitavecchia per dodici mesi, ferma restando la valutazione dei fatti da parte dell’autorità giudiziaria.