Civitavecchia, 27 novembre 2026 – La musica da camera apre la rassegna “Natale a Civitavecchia 2026”. Nel tardo pomeriggio di giovedì 26 novembre, la Sala Morricone della Cittadella della Musica ha ospitato il concerto “Invito al viaggio”, con protagoniste il soprano Maria Asta e la pianista Paola Pegan. Un appuntamento dedicato alla musica e all’eleganza interpretativa, che ha segnato l’avvio del programma culturale natalizio promosso dal Comune di Civitavecchia.

Il concerto ha proposto un percorso musicale incentrato sul dialogo tra voce e pianoforte, attraverso un’esecuzione caratterizzata dalla cura interpretativa delle due artiste. Ad accompagnare il pubblico nell’ascolto è stato Riccardo Pechini, che ha curato l’introduzione ai brani, offrendo chiavi di lettura per comprenderne e apprezzarne i contenuti. Una proposta artistica che ha valorizzato gli spazi della Cittadella della Musica, confermandone il ruolo nella diffusione della cultura musicale cittadina.

Natale a Civitavecchia 2026, le parole dell’assessora Tinti

A sottolineare il significato dell’appuntamento è stata l’assessora alla Cultura Stefania Tinti, che ha evidenziato la qualità della proposta musicale e gli obiettivi della rassegna natalizia.

“Con “Invito al viaggio” abbiamo inaugurato nel migliore dei modi il percorso culturale di Natale a Civitavecchia 2026. La qualità della proposta artistica e la sensibilità dei musicisti hanno infatti regalato al pubblico un’esperienza di grande spessore. La nostra volontà è quella di offrire alla città appuntamenti capaci di coniugare eccellenza, partecipazione e valorizzazione dei luoghi della cultura, rendendo il periodo natalizio un’occasione di incontro anche attraverso la musica”, ha dichiarato Tinti.