Familiari, amici e colleghi ricordano il giornalista scomparso il 19 novembre. Una mattinata tra testimonianze, filmati e musica dal vivo

Roma, 27 novembre 2026 – Parole, musica e ricordi per celebrare Corrado Augias, il giornalista scomparso lo scorso 19 novembre all’età di 91 anni. Domani, sabato 28 novembre, alle ore 11, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, si terrà il memoriale organizzato dalla famiglia con il supporto dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sul palco si alterneranno familiari, amici e colleghi, mentre il compositore e pianista Nicola Piovani renderà omaggio ad Augias attraverso la musica.

Memoriale di Corrado Augias a Roma: orario e scaletta

Secondo quanto appreso dall’Adnkronos, la cerimonia si aprirà con il saluto di benvenuto della figlia Natalia Augias e del nipote David, seguito dall’esecuzione del secondo movimento (Andante con moto) del Trio n. 2 in mi bemolle maggiore op. 100 di Franz Schubert. A interpretarlo saranno tre giovani musicisti dei Corsi di Alto Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia: Elia Chiesa al violino, Davide Cellacchi al violoncello e David Mancini al pianoforte.

Al centro della mattinata ci saranno le testimonianze dei familiari, con gli interventi della figlia Natalia, del genero Pietro Suber e dei nipoti Marco, Micol e David. A ricordare il giornalista saranno anche l’ex direttore di Repubblica Ezio Mauro, il direttore di La7 Andrea Salerno e il professor Vincenzo Valentini, medico curante di Augias.

I filmati e l’omaggio musicale di Nicola Piovani

Nel corso della cerimonia saranno proiettati due video. Il primo ripercorrerà alcuni dei momenti più significativi dei programmi televisivi condotti da Augias per Rai e La7, mentre il secondo riproporrà il discorso pronunciato dal giornalista durante la manifestazione “Una piazza per l’Europa”, svoltasi il 15 marzo 2025 in piazza del Popolo, a Roma.

Spazio anche alla musica di Nicola Piovani, che eseguirà al pianoforte alcuni dei suoi brani, come lo stesso Augias gli aveva chiesto.

Quando e dove si terrà il memoriale