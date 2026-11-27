Roma, 25 novembre 2026 – Un fine settimana alla scoperta dei tesori della Capitale, tra arte contemporanea, archeologia, fotografia e itinerari immersivi nella storia dell’Antica Roma. Da venerdì 27 novembre a giovedì 3 dicembre 2026, il programma culturale promosso da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali propone numerosi appuntamenti per cittadini e turisti. Dalle nuove mostre a Villa Borghese e Trastevere alle passeggiate sul Monte Testaccio, passando per le visite serali all’Ara Pacis e i laboratori di calligrafia a Villa Torlonia: ecco il calendario completo degli eventi, con tutte le informazioni per partecipare.

Mostre a Roma, due nuove esposizioni da visitare

Due nuove mostre arricchiranno l’offerta culturale della Capitale nei prossimi giorni.

Lee Gil Rae: The Road to Eternity from Millennium Pine Tree

Da sabato 28 novembre al 28 febbraio 2027, il Museo Carlo Bilotti, presso l’Aranciera di Villa Borghese, ospiterà una mostra monografica dedicata al maestro della scultura contemporanea asiatica Lee Gil Rae. L’esposizione mette in dialogo la tradizione artistica coreana con l’identità visiva di Roma.

Informazioni e modalità di accesso sul sito del Museo Carlo Bilotti.

Amore mio

Da mercoledì 2 dicembre al 7 marzo 2027, il Museo di Roma in Trastevere ospiterà il progetto fotografico di Valentina Vannicola, nato da un laboratorio partecipato realizzato con giovani donne rom dell’insediamento di Salone.

Informazioni sul sito del Museo di Roma in Trastevere.

Cosa fare a Roma venerdì 27 novembre

Il fine settimana si apre con quattro appuntamenti dedicati all’arte, alla letteratura e all’archeologia.

Ore 10 e 11:30 – Laboratorio di calligrafia a Villa Torlonia. Presso la Serra Moresca, l’Istituto Confucio di Sapienza Università di Roma propone un laboratorio legato alla mostra “Elisa Montessori. Nel corso del tempo”. Prenotazione obbligatoria, massimo 20 partecipanti.

Ore 15:15 – Visita al Sepolcro degli Scipioni. Un viaggio nella storia di una delle più importanti famiglie della Roma repubblicana. Appuntamento in via di Porta San Sebastiano 18. Prenotazione obbligatoria, massimo 12 partecipanti.

Ore 17 – Libri al Museo, al Museo Civico di Zoologia. Presentazione de “L’Airone bianco” di Sarah Orne Jewett, nella nuova edizione illustrata da Sonja Sofia Masiello. Un racconto che intreccia la tutela della natura e l’indipendenza femminile.

Ore 17 – Sacro e profano nei dipinti di Palazzo Braschi. Un percorso attraverso le feste e le cerimonie della Roma di un tempo, raccontate dalle opere del Museo di Roma. Attività gratuita riservata ai possessori della Roma MIC Card, con interprete LIS. Prenotazione obbligatoria, massimo 20 partecipanti.

Cosa fare a Roma sabato 28 novembre

Oltre all’apertura della nuova mostra al Museo Carlo Bilotti, sabato sarà possibile scoprire uno dei luoghi più particolari della storia romana: il Monte Testaccio.

Alle 11:30 è in programma una passeggiata guidata sul celebre “monte dei cocci”, formatosi attraverso l’accumulo di frammenti di anfore scaricate presso l’antico porto fluviale tra il I e il III secolo d.C.

L’appuntamento è in via Nicola Zabaglia 24. La prenotazione è obbligatoria, con un massimo di 20 partecipanti. L’attività non è adatta alle persone con difficoltà motorie.

Cosa fare a Roma domenica 29 novembre

Arte, archeologia e approfondimenti sulla figura femminile nella storia caratterizzeranno il programma di domenica.

Ore 10 e 11:30 – Laboratorio di calligrafia alla Serra Moresca di Villa Torlonia. Secondo appuntamento del fine settimana dedicato ai linguaggi espressivi della mostra di Elisa Montessori. Prenotazione obbligatoria, massimo 20 partecipanti.

Ore 11 – Visita alla Villa di Massenzio. Un itinerario lungo la via Appia Antica alla scoperta del palazzo, del circo destinato alle corse dei carri e del mausoleo dinastico, con accesso alla camera sepolcrale. Prenotazione obbligatoria, massimo 25 partecipanti.

Ore 16:30 – Donne e preistoria: immaginario e realtà. Al Museo di Casal de’ Pazzi, Patrizia Gioia guiderà un approfondimento sulla rappresentazione della figura femminile nella preistoria, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Attività gratuita riservata ai possessori della Roma MIC Card, con prenotazione obbligatoria e massimo 30 partecipanti.

Roma di sera, l’Ara Pacis si illumina: orari e biglietti

Tra gli appuntamenti più suggestivi del fine settimana torna “L’Ara si rivela”, il percorso immersivo serale al Museo dell’Ara Pacis che, attraverso la tecnica del videomapping dinamico, restituisce colori e dettagli ai bassorilievi dell’antico monumento.

Il viaggio accompagna i visitatori attraverso le raffigurazioni di Enea, del Lupercale, delle grandi processioni laterali e delle dee Tellus e Roma, con narrazioni ascoltabili in cuffia in italiano, inglese, francese e spagnolo.

Le visite si svolgeranno venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 novembre, con tre turni serali: alle 20, alle 21 e alle 22.

Informazioni e acquisto anticipato dei biglietti sul sito ufficiale dell’Ara Pacis.

Circo Massimo, un viaggio nell’Antica Roma con la realtà virtuale

Per chi desidera immergersi nella storia della Capitale, prosegue anche la Circo Maximo Experience, il percorso in realtà aumentata e virtuale che permette di osservare le ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche del Circo Massimo attraverso speciali visori 3D e auricolari.

L’esperienza ripercorre le diverse fasi storiche del sito, dalle origini all’età moderna. La narrazione è disponibile in otto lingue, con sottotitoli in italiano e inglese per le persone sorde.

Le visite si svolgono dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 16, con partenze ogni 15 minuti e ultimo ingresso alle 14:50.

I biglietti possono essere acquistati anticipatamente sul sito www.circomaximoexperience.it oppure attraverso il numero 060608.

Gli eventi a Roma di giovedì 3 dicembre

Il calendario culturale prosegue anche dopo il fine settimana, con due appuntamenti dedicati all’arte contemporanea e alla storia dei quartieri romani.

Alle 11, al Museo delle Mura, l’artista Marina Baciocchi accompagnerà i visitatori alla scoperta della mostra “Correnti Sotterranee. Le stratificazioni del tempo e della memoria”. La prenotazione è obbligatoria.

Alle 16:30, nella Sala Tenerani di Palazzo Braschi, si terrà invece la conferenza “Valle Aurelia, dal Borghetto dei fornaciari all’intervento IACP del Pineto”, a cura di Francesca Romana Stabile dell’Università Roma Tre, nell’ambito del ciclo Roma Racconta. L’ingresso è libero nella sola area dell’evento, con prenotazione consigliata.

Eventi a Roma dal 27 novembre al 3 dicembre: come prenotare

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 060608, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19.