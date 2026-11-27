Bitmart ha 1,9 milioni di dollari disponibili per i rimborsi a fronte di un deficit di 319,5 milioni. Nello stesso quadro asiatico, la serie The Altruists è stata criticata per il ritratto di Changpeng Zhao.

La situazione finanziaria di Bitmart emerge da documenti forniti ai consulenti incaricati della ristrutturazione. Alcuni clienti hanno riferito di non riuscire ad accedere ai propri account. La piattaforma aveva attirato investitori con prodotti di breve periodo che promettevano rendimenti annualizzati fino al 18,8% per depositi di 14 giorni.

La supervisione della procedura è stata affidata ad Alvarez & Marsal, che sta monitorando lo stato patrimoniale e le possibilità di rimborso. I dati disponibili descrivono una crisi di liquidità, senza indicare l’esito finale per i clienti.

Le accuse contro The Altruists

Constance Waing, ex direttrice operativa di FTX, ha contestato la rappresentazione di Zhao nella serie televisiva The Altruists, definendola basata su stereotipi della “mafia asiatica”. «È molto razzista», ha dichiarato.

Waing ha indicato in particolare una scena in cui Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison entrano da una porta sul retro per incontrare Zhao. Secondo la sua lettura, la sequenza suggerirebbe che il fondatore di Binance stesse cercando di coinvolgere due persone innocenti in un’attività losca.

In un altro episodio, il personaggio ispirato a Zhao propone di concedere ad Alameda Research un accesso anticipato agli ordini dei clienti di FTX. La controparte reale ha definito la proposta assurda. Vitalik Buterin ha osservato che la serie sembra aver esagerato l’accento di Zhao e ha sollevato il problema del confine tra eccesso narrativo e rappresentazioni razziste.

Il fronte regolatorio e gli attacchi informatici

In Corea del Sud, Upbit e Bithumb hanno sospeso depositi e prelievi del token CYBER dopo che il progetto Cyber, precedentemente CyberConnect, ha segnalato attività anomale sul proprio ponte cross-chain.

Il team ha riferito di una minting imprevista di token CYBER sulla rete Solana, seguita dal trasferimento di risorse fuori dalla cassaforte Ethereum utilizzata dal ponte. Ha avviato un’indagine e raccomandato agli utenti di non usare il ponte né depositare CYBER sugli exchange fino a nuovi chiarimenti.

La Financial Services Commission ha inoltre presentato un disegno di legge che limiterebbe inizialmente l’emissione di stablecoin denominate in won ai gruppi a maggioranza bancaria. Il testo introdurrebbe anche un tetto del 20% alle partecipazioni azionarie nelle piattaforme di scambio e rimuoverebbe il divieto nazionale sulle offerte iniziali di monete del 2017.

Negli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia ha chiesto il recupero di oltre 1,1 miliardi di dollari in criptovalute sottratte a Binance in ottobre da hacker collegati alla Nord Corea. I fondi sono detenuti in USDC e gli inquirenti ne hanno chiesto la confisca permanente a un tribunale federale di Washington. Le autorità hanno dichiarato di aver contribuito a congelare, sequestrare o restituire quasi 3 miliardi dei più di 6 miliardi sottratti in diversi attacchi all’exchange.

Tokenizzazione e servizi finanziari in Asia

In Giappone, SBI Holdings e SMFG hanno annunciato una joint venture con la Solana Foundation per tokenizzare asset, sviluppare infrastrutture di pagamento basate su stablecoin e ampliare i servizi finanziari onchain in Asia.

A Hong Kong, la HKMA ha lanciato una piattaforma per emettere e regolare 24 ore su 24 titoli di debito tokenizzati in più valute. Il governo ha anche pubblicato un disegno di legge che estende gli obblighi di licenza o registrazione a depositari, consulenti e altri fornitori di servizi sugli asset virtuali.

A Singapore, la Monetary Authority ha ribadito che un token registrato onchain non equivale automaticamente a un deposito bancario. Nel Regno Unito, un tribunale ha approvato un accordo di recupero patrimoniale da 55 milioni di sterline collegato a due imputati nel più grande caso di riciclaggio legato a Singapore.

In Giappone, istituzioni come Daiwa hanno inoltre completato test con agenti di intelligenza artificiale capaci di valutare in linguaggio naturale opzioni su exchange decentralizzati e simulare swap su stablecoin e security token. Il quadro regionale combina così innovazione, nuove regole e rischi ancora aperti per la custodia e la liquidità.