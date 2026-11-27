Bologna – Archiviata col brivido la pratica quarti di finale (leggi qui) , l’Italia torna in campo in Coppa Davis. Oggi, venerdì 27 novembre, la Nazionale di capitan Filippo Volandri sfida la Repubblica Ceca nella semifinale del torneo. Gli azzurri arrivano dal successo sofferto contro la Corea del Sud per 2-1 (decisiva la vittoria di Berrettini e Vavassori nel doppio, dopo il successo di Musetti nel primo singolare e il ko di Cobolli nel secondo), mentre i cechi hanno avuto la meglio contro il Canada per 2-0. Ecco orario e dove vedere la semifinale di Coppa Davis Italia-Repubblica Ceca in tv (anche in chiaro) e streaming.

Italia-Repubblica Ceca, orario

Quando si gioca la semifinale di Coppa Davis Italia-Repubblica Ceca? La sfida andrà in scena oggi, venerdì 27 novembre, a Bologna:

– dalle 16 primo singolare tra i numeri due, Lorenzo Musetti (ITA) vs Tomas Machac/Jakub Mensik (CZE);

– a seguire secondo singolare tra i numeri uno, Flavio Cobolli (ITA) vs Jiri Lehecka (CZE);

– a seguire l’eventuale doppio: per l’Italia, con ogni probabilità scenderanno in campo Andrea Vavassori e Matteo Berrettini.

Italia-Repubblica Ceca, dove vederla

La semifinale di Coppa Davis tra Italia e Repubblica Ceca di oggi, venerdì 27 novembre, sarà visibile in chiaro su SuperTennis e su Rai 1, ma anche in streaming sul sito di SuperTennis e su Rai Play. (Fonte Adnkronos)

Le parole di Filippo Volandri – Fonte SuperTennisTv/supertennis.tv

“Il gruppo c’è, le emozioni sono tante. In semifinale affronteremo una delle squadre che ovviamente ambisce al titolo: noi siamo pronti a dare tutto”. Così il capitano Filippo Volandri a SuperTennis alla vigilia della semifinale di Davis Cup by Generali contro la Cechia, trasmessa dalle 16 in diretta e in esclusiva su SuperTennis e Rai 1.

Il capitano azzurro ha deciso di differenziare il lavoro tra i componenti della squadra. “Ieri è stata una giornata lunga, impegnativa, a livello non solo di risultato ma anche di prestazione” ha detto Volandri, intervistato dall’inviata di SuperTennis a Bologna, Elena Ramognino. “Per quanto riguarda Flavio Cobolli, a me la prestazione è piaciuta molto, nel senso che per il suo recupero per Torino e per come è arrivato qua, ogni giorno è migliorato: quella prestazione credo sia una delle migliori dell’ultimo mese e mezzo. A prescindere dalla vittoria e dalla sconfitta, poi il gioco di squadra funziona anche in questo senso, visto che ti puoi permettere di perdere almeno una partita” ha aggiunto.

“Sono contento per Lorenzo Musetti, gli mancava una vittoria in nazionale da almeno un paio d’anni: era emozionato e si è visto un po’ nella parte finale della partita, però questa è la Davis” ha sottolineato Volandri. “Sono contento anche per Vava e Matteo perché hanno giocato un super doppio, e quando si arriva a quel punto il livello si appiattisce, si va più sulle emozioni che sul tennis giocato”.

Il capitano azzurro ha sottolineato l’elevata disponibilità di tutti i giocatori “a interpretare tutti i ruoli che gli vengono chiesti. Nella fase finale del doppio di ieri Flavio ha preso Lorenzo, l’ha abbracciato con energia, con enfasi, perché lui ci tiene tantissimo. E lo stesso vale per Matteo che ogni anno si mette quell’obiettivo e cerca di esserci; anche quest’anno il gomito gli ha dato fastidio nell’ultimo torneo di stagione, ma ha fatto di tutto per poter essere qui con noi”.

Siamo nell’ultima settimana della stagione, quindi è difficile pensare che i giocatori possano arrivare al 100% delle loro possibilità. Alcaraz ci ha fatto già vedere a Torino che aveva stretto i denti per arrivare in finale, quindi nell’economia di una settimana dove la Spagna, come noi, ambisce al titolo, provano a giocarsi tutte le carte. La Germania è uscita a sorpresa, però torniamo sempre là. Una volta che vai al doppio in Davis, ovviamente succede di tutto” ha concluso.

Foto Fotogramma Raiplay/RaiUno