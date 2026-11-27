Fiumicino, 27 novembre 2026 – Dal cuore tecnologico del Leonardo da Vinci alle infrastrutture dedicate al trasporto delle merci, passando per un piano di sviluppo sostenibile da 9 miliardi di euro. Una delegazione parlamentare guidata da Salvatore Deidda, presidente della IX commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati, ha visitato questa mattina l’aeroporto di Roma Fiumicino per approfondire il funzionamento dello scalo e le sue prospettive di crescita.