QUARTA PISTA|
Fiumicino, delegazione parlamentare in aeroporto: focus su sviluppo e trasporto merci
La delegazione guidata da Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti della Camera, ha visitato il centro operativo dello scalo e la Cargo City. Focus sulle prospettive di crescita fino a 100 milioni di passeggeri
Fiumicino, 27 novembre 2026 – Dal cuore tecnologico del Leonardo da Vinci alle infrastrutture dedicate al trasporto delle merci, passando per un piano di sviluppo sostenibile da 9 miliardi di euro. Una delegazione parlamentare guidata da Salvatore Deidda, presidente della IX commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati, ha visitato questa mattina l’aeroporto di Roma Fiumicino per approfondire il funzionamento dello scalo e le sue prospettive di crescita.
Della delegazione ha fatto parte anche Federica Onori, segretaria della commissione Affari esteri della Camera. Ad accompagnare i parlamentari sono stati l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, il Chief Aviation Officer Ivan Bassato e la Senior Vice President External Affairs, Sustainability & Destination Management Veronica Pamio.
Fiumicino, dentro il cuore operativo del Leonardo da Vinci
Al centro della visita l’Airport Operations Centre (APOC), la struttura dalla quale vengono monitorate e coordinate in tempo reale le attività aeroportuali.
Il centro rappresenta il cuore operativo del Leonardo da Vinci, attraverso un modello di gestione integrata supportato da tecnologie di ultima generazione, che consente di coordinare le diverse attività dello scalo.
Aeroporto di Fiumicino, 9 miliardi di investimenti e la prospettiva dei 100 milioni di passeggeri
La visita ha rappresentato anche un’occasione di confronto istituzionale sulle prospettive di sviluppo dell’aeroporto, con particolare riferimento al Piano di sviluppo sostenibile del Leonardo da Vinci.
Il progetto prevede 9 miliardi di euro di investimenti, con l’obiettivo di rispondere alla crescita della domanda di traffico aereo, stimata per i prossimi anni fino a 100 milioni di passeggeri.
Una pianificazione di lungo periodo che punta a consolidare la competitività internazionale dell’aeroporto e il suo ruolo strategico nel sistema infrastrutturale ed economico italiano.
Cargo City, il ruolo strategico del trasporto aereo delle merci
La delegazione ha proseguito la visita presso la Cargo City di Fiumicino, dove ha fatto tappa nel centro logistico di UPS.
L’approfondimento si è concentrato sul ruolo del trasporto aereo delle merci a sostegno delle filiere produttive italiane, evidenziando la funzione del Leonardo da Vinci non soltanto come infrastruttura per la mobilità dei passeggeri, ma anche come nodo della logistica e degli scambi commerciali.