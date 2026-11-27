Al Terminal 1 del Leonardo da Vinci tre installazioni dedicate all’esplorazione aerospaziale, realizzate da ADR, ESA e ASI. Il percorso sarà visitabile fino al 27 febbraio 2027

Fiumicino, 27 novembre 2026 – Osservare la Terra attraverso le immagini satellitari, esplorare modelli tridimensionali di satelliti e dialogare con un’astronauta virtuale prima di imbarcarsi. Da oggi è possibile all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, dove è stata inaugurata una nuova area interattiva dedicata all’esplorazione spaziale e aerospaziale. L’iniziativa, realizzata da Aeroporti di Roma (ADR) in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea (ESA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI), nasce in occasione della nomina di Roma a Capitale europea dello Spazio.

All’inaugurazione ha partecipato l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano, insieme all’amministratore delegato di ADR Marco Troncone, al commissario dell’ASI Mario Cospito, alla direttrice dei Programmi di osservazione della Terra dell’ESA Simonetta Cheli e all’assessore al Commercio e alle Attività produttive del Comune di Fiumicino Raffaello Biselli.

Satelliti e intelligenza artificiale: cosa vedere nella nuova area interattiva

Il percorso, allestito nella galleria commerciale del Molo A, nell’area imbarchi del Terminal 1 Partenze, comprende tre installazioni interattive attraverso le quali i passeggeri potranno conoscere da vicino le tecnologie e le attività di ricerca del settore aerospaziale.

La prima postazione permette di osservare, attraverso uno schermo touchscreen, immagini satellitari di diverse aree del pianeta, confrontandone l’evoluzione nel tempo e le trasformazioni ambientali e infrastrutturali. La seconda è dedicata all’esplorazione dei satelliti attraverso modelli tridimensionali, animazioni e contenuti multimediali.

A completare l’esperienza è GAIA, un’astronauta virtuale riprodotta attraverso una proiezione olografica all’interno di un Metabox. Grazie all’intelligenza artificiale, i viaggiatori potranno dialogare con lei, porre domande sullo spazio e approfondire le curiosità legate alle missioni degli astronauti.

L’allestimento sarà visitabile fino al 27 febbraio 2027, con personale specializzato presente quotidianamente per assistere e accompagnare i passeggeri durante l’esperienza.

Troncone: “Aviazione civile ed esplorazione aerospaziale condividono una stessa ambizione”

“L’aviazione civile e l’esplorazione aerospaziale condividono una stessa ambizione, quella di superare i confini del possibile attraverso la ricerca e il progresso tecnologico. Poter condividere questa installazione all’aeroporto di Fiumicino a beneficio dei passeggeri significa creare un punto di incontro tra due settori strategici per la competitività del Paese e dell’Europa, valorizzando davanti a milioni di viaggiatori da tutto il mondo il patrimonio di competenze e di eccellenze che l’Italia esprime in questi ambiti a livello internazionale”, ha dichiarato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys.

“La collaborazione con ESA e ASI – ha proseguito – si inserisce in questa visione e conferma la nostra volontà di fare del Leonardo da Vinci una piattaforma sempre più aperta all’innovazione, capace di generare valore e di andare ogni giorno ben oltre la propria funzione di infrastruttura di trasporto”.

Roma Capitale europea dello Spazio, la collaborazione tra ASI ed ESA

A sottolineare il valore divulgativo dell’iniziativa è stato l’ambasciatore Mario Cospito, commissario dell’Agenzia spaziale italiana: “Diffondere la cultura spaziale e avvicinare il grande pubblico alle nostre attività è uno dei compiti dell’Agenzia. La sinergia tra ASI ed ESA con Aeroporti di Roma nasce proprio con questo intento: trasformare per alcuni mesi lo scalo della Capitale in un punto di incontro tra viaggiatori e l’esplorazione dell’Universo”.

“Le installazioni presenti non si limiteranno ad intrattenere turisti e professionisti in transito ma apriranno una finestra su un settore cruciale per la vita quotidiana, altamente tecnologico e all’avanguardia. Si potrà scoprire, così, un’altra dimensione del viaggio”, ha aggiunto Cospito.

Anche Simonetta Cheli, direttrice dei Programmi di osservazione della Terra dell’ESA, ha evidenziato il ruolo dell’Italia nella ricerca aerospaziale europea: “I visitatori potranno riscoprire il fascino e le meraviglie dello spazio e comprendere il ruolo fondamentale dell’Italia, uno dei Paesi fondatori dell’ESA, che continua a fornire contributi innovativi e strategici al settore spaziale”.