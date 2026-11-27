ASL ROMA 3
Fiumicino, la prevenzione salva la vita: test gratuiti nella Giornata mondiale contro l’Aids
L’iniziativa punta a sensibilizzare la popolazione sui temi della salute sessuale, favorendo l’accesso ai servizi sanitari dedicati alla diagnosi, alla cura e alla presa in carico delle persone con infezioni sessualmente trasmesse
Fiumicino, 27 novembre 2026 – Test rapidi gratuiti per HIV e sifilide, consulenze e informazioni sulle infezioni sessualmente trasmesse. In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, martedì 1° dicembre 2026, la Asl Roma 3 promuove una mattinata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce presso il poliambulatorio di Coni Zugna, a Fiumicino.
L’iniziativa punta a sensibilizzare la popolazione sui temi della salute sessuale, favorendo l’accesso ai servizi sanitari dedicati alla diagnosi, alla cura e alla presa in carico delle persone con infezioni sessualmente trasmesse.
Test gratuiti per HIV e sifilide a Fiumicino: orari e servizi
Dalle 8 alle 13, il personale del Centro Test e Counseling (CTC) di Ostia Antica sarà presente all’interno del poliambulatorio con una postazione informativa e un ambulatorio dedicato all’esecuzione dei test rapidi.
Nel corso della mattinata saranno offerti gratuitamente test per HIV e sifilide, consulenze sulle infezioni sessualmente trasmesse e informazioni sui percorsi di assistenza disponibili presso il Centro Test e Counseling di Ostia Antica, in via dei Romagnoli 781.
“L’iniziativa sarà l’occasione per presentare il Percorso integrato di cura per le infezioni sessualmente trasmesse, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sui temi della salute sessuale e facilitare l’accesso ai servizi di prevenzione, diagnosi e presa in carico”, spiega Francesca Leone, responsabile infermieristico del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 3.
Giornata mondiale contro l’Aids, l’importanza della diagnosi precoce
Al centro dell’iniziativa vi è la necessità di rafforzare la cultura della prevenzione, attraverso una corretta informazione e una maggiore conoscenza dei servizi sanitari presenti sul territorio.
“È un evento che ci permette di rafforzare la promozione della cultura della prevenzione e sottolineare l’importanza della diagnosi precoce, dell’informazione corretta e dell’accesso tempestivo ai servizi sanitari. La prevenzione passa dall’informazione, dalla consapevolezza e dalla possibilità di accedere a servizi di salute vicini alle persone”, sottolinea Aldo Benevelli, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 3.