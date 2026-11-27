L’iniziativa punta a sensibilizzare la popolazione sui temi della salute sessuale, favorendo l’accesso ai servizi sanitari dedicati alla diagnosi, alla cura e alla presa in carico delle persone con infezioni sessualmente trasmesse

Fiumicino, 27 novembre 2026 – Test rapidi gratuiti per HIV e sifilide, consulenze e informazioni sulle infezioni sessualmente trasmesse. In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, martedì 1° dicembre 2026, la Asl Roma 3 promuove una mattinata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce presso il poliambulatorio di Coni Zugna, a Fiumicino.

L’iniziativa punta a sensibilizzare la popolazione sui temi della salute sessuale, favorendo l’accesso ai servizi sanitari dedicati alla diagnosi, alla cura e alla presa in carico delle persone con infezioni sessualmente trasmesse.

Test gratuiti per HIV e sifilide a Fiumicino: orari e servizi

Dalle 8 alle 13, il personale del Centro Test e Counseling (CTC) di Ostia Antica sarà presente all’interno del poliambulatorio con una postazione informativa e un ambulatorio dedicato all’esecuzione dei test rapidi.

Nel corso della mattinata saranno offerti gratuitamente test per HIV e sifilide, consulenze sulle infezioni sessualmente trasmesse e informazioni sui percorsi di assistenza disponibili presso il Centro Test e Counseling di Ostia Antica, in via dei Romagnoli 781.

“L’iniziativa sarà l’occasione per presentare il Percorso integrato di cura per le infezioni sessualmente trasmesse, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sui temi della salute sessuale e facilitare l’accesso ai servizi di prevenzione, diagnosi e presa in carico”, spiega Francesca Leone, responsabile infermieristico del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 3.

Giornata mondiale contro l’Aids, l’importanza della diagnosi precoce

Al centro dell’iniziativa vi è la necessità di rafforzare la cultura della prevenzione, attraverso una corretta informazione e una maggiore conoscenza dei servizi sanitari presenti sul territorio.