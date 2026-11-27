Ordinato sacerdote a Fiumicino nel 1960, ha dedicato oltre sessant’anni al ministero sacerdotale. I funerali il 30 novembre alle 11 nella parrocchia di Santa Maria Stella Maris

Fiumicino, 27 novembre 2026 – Una vita dedicata alla fede, alla Parola e al servizio delle comunità parrocchiali. Fiumicino piange la scomparsa di padre Alcibiade Pizzuti, sacerdote della Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata e collaboratore della parrocchia di Santa Maria Stella Maris, al Lido del Faro. A dare notizia della scomparsa è stata la stessa comunità parrocchiale attraverso i propri canali social.

“Il caro P. Alcibiade Pizzuti è salito alla Casa del Padre. Ha voluto esercitare il ministero sacerdotale, fino agli ultimi giorni, con particolare cura della Parola. Lo ricordiamo per la sua dedizione pastorale e spirituale con tanto affetto”.

Padre Alcibiade Pizzuti, oltre sessant’anni di ministero sacerdotale

Nato a Roma nel 1936 e ordinato sacerdote a Fiumicino nel 1960, padre Alcibiade ha ricoperto numerosi incarichi pastorali e parrocchiali nel corso della sua lunga esperienza religiosa.

Dopo essere stato parroco a Cagliari e Oristano, dal 1975 al 1981 ha guidato, come parroco e superiore, la comunità di Porto a Fiumicino. Nei due anni successivi ha ricoperto l’incarico di segretario generale della Congregazione al Mascherone, a Roma.

Dal 1983 al 1999 è stato parroco di Santa Maria Ausiliatrice a Verona, dove ha promosso la nascita del Gruppo Missionario. Successivamente ha guidato la parrocchia Janua Coeli, nel quartiere romano di Montespaccato, per poi tornare a Fiumicino come collaboratore della parrocchia di Santa Maria Stella Maris.

Sul territorio è ricordato anche per la sua attività di insegnante di religione.

Fiumicino, lunedì i funerali a Stella Maris

Le esequie si svolgeranno lunedì 30 novembre, alle ore 11, nella chiesa di Santa Maria Stella Maris. La comunità parrocchiale e la Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata si preparano a dare l’ultimo saluto a un sacerdote che ha continuato a esercitare il proprio ministero fino agli ultimi giorni, lasciando il ricordo della sua dedizione pastorale e spirituale.