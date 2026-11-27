In Italia la spesa per abitare assorbe il 14,1% del reddito netto, contro il 19% della media dell’Unione europea. Il dato, riferito al 2025 e contenuto nel rapporto Housing in Europe – 2026 basato su dati Eurostat, si accompagna però a un patrimonio edilizio poco rinnovato e a una forte contrazione delle nuove costruzioni.

Prezzi e peso della casa

Tra il 2010 e il 2025 i prezzi delle abitazioni sono aumentati in media del 61% nell’Ue. L’Italia è l’unico Paese tra i Ventisette ad aver registrato una diminuzione, pari al 2%. Nello stesso periodo, gli incrementi più marcati sono stati rilevati in Ungheria, con il 291%, e in Estonia, con il 245%.

Il minore peso delle spese abitative in Italia è associato anche all’elevata quota di proprietari: il 77,1% della popolazione vive in una casa di proprietà e il 59,9% lo fa senza un mutuo ancora da rimborsare. L’indicatore comprende affitto, interessi sul mutuo, utenze e manutenzione ordinaria.

Sovraffollamento e condizioni energetiche

Il quadro è meno favorevole sul fronte dello spazio disponibile. Il 24,3% della popolazione vive in abitazioni definite sovraffollate, contro il 17% della media Ue. Tra i giovani tra 15 e 29 anni la quota sale al 41,9%, indicando una pressione più elevata su questa fascia.

Per la capacità di riscaldare adeguatamente l’abitazione, l’Italia registra invece un dato vicino a quello europeo: l’8,6% dichiara di non riuscirci, rispetto al 9% nell’Ue.

Rinnovo edilizio e nuove costruzioni

Solo il 3% dei residenti con più di 16 anni dichiara che la propria abitazione ha beneficiato, negli ultimi cinque anni, di interventi di efficienza energetica. La media europea è del 24%, mentre nei Paesi Bassi raggiunge il 60%.

Tra il 2010 e il 2025 i costi di costruzione in Italia sono cresciuti del 24%, contro il 58% nell’Ue. Nello stesso periodo, però, le abitazioni soggette a permessi di costruire sono diminuite del 53%, il calo più marcato tra i Ventisette; nell’Unione europea sono aumentate dell’11%. I dati descrivono quindi un mercato con prezzi più stabili e una spesa abitativa relativamente contenuta, ma anche con un patrimonio poco riqualificato e una minore attività edilizia.