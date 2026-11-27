Foto d'archivio

Lunedì 30 novembre al Cineteatro Massimo Freccia le creazioni di Mandala Dance Company, Kinesis Danza e ASMED. Sul palco anche gli allievi della scuola Profession Dance

Ladispoli, 27 novembre 2026 – La memoria che si trasforma, l’identità che prende forma e il mito che attraversa il tempo. Tre differenti linguaggi artistici si incontrano sul palco del Cineteatro Massimo Freccia di Ladispoli, che lunedì 30 novembre 2026, alle ore 20, ospiterà “NID_Natale in Danza”, una serata dedicata alla danza contemporanea.

L’appuntamento, a cura di Mandala Dance Company, con la direzione artistica di Paola Sorressa, riunirà tre realtà del panorama coreografico italiano: Mandala Dance Company, Kinesis Danza e ASMED. In programma le creazioni di Lorenzo Di Rocco, Angelo Egarese e Mario Coccetti, attraverso un percorso che intreccia ricerca sul movimento, letteratura e suggestioni cinematografiche.

Oboro, la danza incontra la fragilità della memoria

Ad aprire la serata sarà Oboro, creazione di Lorenzo Di Rocco per Mandala Dance Company, vincitore della Call NVED 2026, iniziativa che dal 2022 sostiene nuovi percorsi coreografici dedicati agli artisti over 30.

Il titolo riprende un termine giapponese che evoca qualcosa di velato, indistinto e sfocato. Da qui prende forma una riflessione sulla natura mutevole della memoria, sulla capacità del ricordo di trasformare il passato e modificare la percezione delle esperienze condivise.

Sul palco sei interpreti daranno vita a una composizione nella quale gesti, incontri e relazioni diventano frammenti di una memoria collettiva. A interpretare il lavoro saranno Alessia Stocchi, Lorenzo Di Rocco, Gabriele Crosta, Gaia Rita Sessa, Giulia Avola e Silvia Pinti.

The Manifesto, il corpo come espressione dell’identità

Con The Manifesto, Kinesis Danza porterà in scena una creazione di Angelo Egarese dedicata all’identità individuale e al rapporto con gli altri.

All’interno di una stanza che assume significati differenti nel corso della rappresentazione, i danzatori esprimono la propria individualità, mettendone in luce contraddizioni, fragilità e differenti sensibilità.

Ispirato alle avanguardie artistiche e letterarie del primo Novecento, lo spettacolo interroga le convenzioni e i ruoli sociali contemporanei, affidando al movimento il compito di rivendicare la libertà di espressione personale.

Orfeo e Euridice, il mito incontra il cinema

A concludere il programma sarà Orfeo e Euridice / Melancholia di ASMED, con la coreografia di Mario Coccetti.

La creazione intreccia il mito raccontato da Virgilio nelle Georgiche e da Ovidio nelle Metamorfosi con le suggestioni cinematografiche di Melancholia, il film di Lars von Trier.

Il dolore della perdita, il desiderio e l’impossibilità di trattenere ciò che si ama diventano materia coreografica. Attraverso movimenti intensi, gesti ricorrenti e improvvise variazioni ritmiche, gli interpreti restituiscono le inquietudini e le fragilità dell’esperienza umana.

Natale in Danza a Ladispoli: orari e prenotazioni

Nel corso della serata troveranno spazio anche gli interventi coreografici della scuola Profession Dance di Ladispoli, sotto la direzione didattica di Marta Scarsella. Danza classica, contemporanea e hip hop si alterneranno sul palco con le coreografie delle docenti Marta Scarsella, Rita Marozza ed Edy Scotti.