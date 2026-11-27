L’amarezza dei volontari: “Un duro colpo per la nostra associazione”

Porte e finestre forzate, stanze a soqquadro e attrezzature sparite. È lo scenario che si sono trovati davanti i volontari del Gruppo Passo Genovese al loro arrivo in sede. Fortunatamente, le chiavi dei mezzi sono state ritrovate in un campo vicino, mentre sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato per il sopralluogo. L’associazione ha annunciato che sporgerà denuncia. “Danneggiare un’organizzazione di volontariato è spregevole, poiché il danno maggiore non lo subiamo noi ma la collettività”, scrivono i volontari sui social, ricordando come le attrezzature sottratte, acquistate con anni di sacrifici, siano state utilizzate anche durante le emergenze in Toscana ed Emilia-Romagna. “È un duro colpo per la nostra Associazione, cercheremo di rialzarci. Purtroppo però al momento non potremo garantire l’operatività”. Intanto, i volontari si sono già messi al lavoro per riparare i danni subiti dalla struttura.