L'ASSALTO
Latina, il furto più odioso: Protezione Civile costretta a fermarsi
Colpita la sede del Gruppo Passo Genovese a Borgo Sabotino. Sottratte dieci radio ricetrasmittenti e quattro motoseghe. Il Comune al lavoro per ripristinare l’operatività dell’associazione
Latina, 27 novembre 2026 – Un furto che rischia di compromettere la capacità di intervenire nelle emergenze e di prestare assistenza ai cittadini. Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre è stata colpita la sede della Protezione Civile del Gruppo Passo Genovese OdV, a Borgo Sabotino. Tra le attrezzature sottratte figurano dieci radio ricetrasmittenti e quattro motoseghe, strumenti indispensabili per le attività dei volontari.
A seguito del furto, l’associazione si trova momentaneamente nell’impossibilità di essere operativa. A esprimere solidarietà ai volontari sono stati il sindaco di Latina, Matilde Celentano, e l’assessore alla Protezione Civile, Gianluca Di Cocco.
Furto alla Protezione Civile, Celentano: “Una ferita per l’intera città”
“Colpire un’associazione di Protezione Civile vuol dire colpire tutta la comunità – dichiara il sindaco Matilde Celentano –. Apprendere che il materiale sottratto, tra cui dieci radio ricetrasmittenti e quattro motoseghe, renderà il Gruppo Passo Genovese momentaneamente non in grado di essere operativo, è una ferita per l’intera città”.
“I volontari di Passo Genovese ci sono sempre stati, ogni volta che Latina e non solo ne hanno avuto bisogno: con il maltempo, nelle emergenze, al fianco dei cittadini in difficoltà. A loro va la vicinanza mia e di tutta l’amministrazione. Mi auguro che le forze dell’ordine individuino presto i responsabili di questo atto spregevole”, aggiunge la prima cittadina.
Il Comune al lavoro per sostenere i volontari
L’amministrazione comunale è in contatto con l’associazione per valutare l’entità del danno e individuare possibili soluzioni che consentano ai volontari di riprendere le proprie attività.
“Appena ho saputo del furto mi sono messo in contatto con il presidente Maurizio Iaiza, per esprimergli la nostra solidarietà e capire quanto è grave il danno – dichiara l’assessore alla Protezione Civile Gianluca Di Cocco –. Le attrezzature sottratte sono state comprate con anni di sacrifici e servono a intervenire quando ogni minuto conta”.
“Stiamo verificando insieme ai volontari come aiutarli a tornare operativi il prima possibile. Sentiamo il dovere di ricambiare il loro impegno quotidiano per la città, adesso che sono loro ad aver bisogno di sostegno”.
L’amarezza dei volontari: “Un duro colpo per la nostra associazione”
Porte e finestre forzate, stanze a soqquadro e attrezzature sparite. È lo scenario che si sono trovati davanti i volontari del Gruppo Passo Genovese al loro arrivo in sede. Fortunatamente, le chiavi dei mezzi sono state ritrovate in un campo vicino, mentre sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato per il sopralluogo. L’associazione ha annunciato che sporgerà denuncia. “Danneggiare un’organizzazione di volontariato è spregevole, poiché il danno maggiore non lo subiamo noi ma la collettività”, scrivono i volontari sui social, ricordando come le attrezzature sottratte, acquistate con anni di sacrifici, siano state utilizzate anche durante le emergenze in Toscana ed Emilia-Romagna. “È un duro colpo per la nostra Associazione, cercheremo di rialzarci. Purtroppo però al momento non potremo garantire l’operatività”. Intanto, i volontari si sono già messi al lavoro per riparare i danni subiti dalla struttura.